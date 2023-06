Un bricoleur utilise le Raspberry Pi pour fabriquer une imprimante matricielle géante

WTF ! Il n’y a pas grand-chose que le Raspberry Pi ne puisse faire. Le micro-ordinateur maison a été utilisé pour alimenter des appareils tels que des ventilateurs, une minuscule télévision, un exosquelette, un dispositif de lecture de l’esprit, des consoles de jeu portables, et bien plus encore. Pourquoi pas aussi ce qui est peut-être la plus grande imprimante matricielle au monde ?

Lorsque Ryder Damen a vu des ouvriers peindre la rue près de chez lui il y a quelques années, il s’est demandé s’il pouvait construire une machine pour peindre des mots sur la route. C’est ce qu’il a fait avec un Raspberry Pi spécialement codé et beaucoup d’ingéniosité.

Ce bricoleur prolifique a récemment mis en ligne une vidéo site de ventes le processus de développement de son imprimante routière programmable. Boulonné à l’arrière d’un camion, l’appareil utilise le populaire micro-ordinateur et une série de tubes placés avec précision pour pulvériser de l’eau sur le sol afin de dessiner des lettres.

Suivant les principes d’une imprimante matricielle, mais à plus grande échelle, la machine de Damen indique aux tubes quand s’ouvrir et se fermer pour former différentes lettres au fur et à mesure que le camion se déplace. Le Raspberry héberge un serveur web où les utilisateurs peuvent entrer le texte que la machine doit imprimer.

Le maintien de la pression dans les tubes, le câblage des tubes au Raspberry et l’acheminement de l’électricité vers le Raspberry ont nécessité beaucoup d’essais et d’erreurs. Cependant, Damen pourrait finalement utiliser le camion pour écrire de courts messages, comme des salutations.

En théorie, l’imprimante pourrait délivrer de brefs messages à toute personne regardant en bas avec un drone, depuis un avion ou l’étage supérieur d’un bâtiment. On ne sait pas encore si Damen a l’intention de publier le code source qu’il a écrit pour le Raspberry afin que d’autres puissent éventuellement fabriquer des imprimantes de route.

C’est la première vidéo que Damen publie sur sa chaîne YouTube depuis un moment, mais il aime bien utiliser des Raspberries pour programmer des appareils absurdes. L’année dernière, il a utilisé l’ordinateur et quelques tubes pneumoniques pour transformer une table en montagnes russes miniatures qui montent et descendent rapidement. Après s’être fait voler un colis sur le pas de sa porte, il a construit un dispositif de dissuasion à l’aide d’un Raspberry et d’une intelligence artificielle qui asperge les voleurs de farine lorsqu’ils sont identifiés.

D’autres bricoleurs ont également construit des appareils bizarres autour des Raspberry Pi. Le Beepberry est une tentative récemment dévoilée de ressusciter le Blackberry à l’aide d’un Raspberry. Un livre d’histoires « magique » contient un Raspberry qui utilise le ChatGPT pour inventer des contes de fées lorsque les lecteurs l’ouvrent.

