Tout ce que tu dois savoir sur l’application Roundme

Roundme est une application de visite virtuelle qui a été fondée en 2012 à Chypre et lancée en 2014. Elle a été créée à l’origine par Konstantin Andreev et développée par Roundme Limited. Cette appli innovante donne aux utilisateurs la possibilité de créer, de télécharger et de partager des photographies panoramiques à 360 degrés engageantes et des contenus multimédias de lieux réels. Roundme est l’une des meilleures applications de réalité virtuelle au monde, avec des milliers de téléchargements. Lis la suite pour en savoir plus sur cette application.

Quelles sont les fonctionnalités dont tu peux profiter avec Roundme ?

Avec l’appli, tu peux capturer des images spectaculaires à 360 degrés et les transformer en visites virtuelles immersives. Que tu sois une entreprise, une société ou un indépendant qui aime prendre de superbes images panoramiques à 360 degrés, l’appli répond à tes besoins. Voici quelques-unes des fonctionnalités dont tu peux profiter.

Télécharge plusieurs panoramas à 360 degrés

L’appli te permet de télécharger et d’afficher plusieurs images panoramiques à 360 degrés. Cette fonction te permet de relier ces images de façon transparente, créant ainsi une visite virtuelle qui emmène les spectateurs d’un endroit à l’autre. En téléchargeant plusieurs images panoramiques, tu peux guider ton public à travers une expérience interactive et immersive.

Images au format JPEG et TIFF (jusqu’à 65 000 pixels).

L’application prend en charge les formats d’image JPEG et TIFF, ce qui offre une certaine souplesse dans les types de fichiers que tu peux télécharger. Par ailleurs, l’application autorise les images à haute résolution avec une limite de 65 000 pixels. Cela garantit que tes images panoramiques sont affichées avec une clarté et des détails exceptionnels, offrant aux spectateurs une expérience visuelle époustouflante.

Fonction glisser-déposer

La fonction glisser-déposer de l’application facilite le processus de création de visites virtuelles. Tu peux facilement arranger et connecter les images panoramiques téléchargées dans l’ordre souhaité en les faisant simplement glisser et en les mettant en place. Cette fonctionnalité intuitive rend l’application facile à utiliser et accessible aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés.

Crée des visites virtuelles panoramiques attrayantes

L’appli te permet de créer facilement des visites virtuelles panoramiques attrayantes. En connectant plusieurs images panoramiques à 360 degrés, tu peux créer une visite fluide et immersive de divers espaces. Cette fonctionnalité te permet de présenter des conceptions architecturales, des biens immobiliers, des destinations touristiques et bien plus encore, en offrant aux spectateurs une expérience d’exploration réaliste et interactive.

Personnalise tes visites

Cette application mobile propose un large éventail d’options de personnalisation pour que tu puisses adapter tes visites virtuelles à tes préférences. Tu peux ajouter des éléments interactifs, tels que des hotspots à des endroits spécifiques de tes panoramas. Les hotspots permettent aux spectateurs de cliquer et d’explorer des informations, des images ou des vidéos supplémentaires liées à un point spécifique. Cette fonctionnalité te permet d’offrir à ton public une expérience plus approfondie et plus engageante.

Disponible sur le web, les appareils Android et iOS.

L’appli est polyvalente et disponible sur plusieurs plateformes. Que tu préfères l’utiliser sur le web, les appareils Android ou iOS, tu peux profiter d’une expérience cohérente et transparente sur tous ces appareils. Cette flexibilité te permet d’accéder et d’interagir avec les fonctionnalités de l’appli où que tu sois, en utilisant l’appareil de ton choix.

Intégration des médias sociaux

L’appli s’intègre parfaitement aux réseaux sociaux. Cela indique que tu peux facilement partager ton contenu panoramique à 360 degrés avec tes followers et tes amis sur les réseaux sociaux populaires tels que Facebook, Twitter et Instagram. Partager tes expériences immersives sur les médias sociaux te permet d’atteindre un public plus large et d’interagir avec tes followers d’une manière unique et engageante.

Réalité virtuelle

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’application mobile est sa prise en charge de la réalité virtuelle (VR). L’appli est compatible avec les lunettes de réalité virtuelle, ce qui te permet de t’immerger totalement dans des expériences panoramiques à 360 degrés. En connectant les lunettes de RV à l’appli, tu peux entrer dans des environnements virtuels et explorer des espaces comme si tu étais physiquement présent. Cette intégration de la RV ajoute un nouveau niveau de réalisme et d’immersion à tes visites virtuelles, offrant ainsi une expérience vraiment captivante et engageante.

Quel est le coût mensuel de Roundme ?

L’application mobile propose une version gratuite et une version payante avec des fonctionnalités et des avantages supplémentaires. La version gratuite permet aux utilisateurs de créer, télécharger et partager du contenu panoramique à 360 degrés. Avec la version gratuite, tu peux profiter des fonctionnalités de base et participer à la communauté Roundme.

En revanche, le prix de la version payante commence à 8,25 dollars par utilisateur et par mois, facturé annuellement. En passant à la version payante, tu débloques un certain nombre de fonctionnalités avancées pour améliorer encore tes visites virtuelles et ton expérience globale sur la plateforme.

Télécharger l’application Roundme

Que tu sois un grand voyageur, un passionné de photographie ou simplement intéressé par l’exploration de l’imagerie immersive, l’appli Roundme fournit une plateforme pour découvrir, créer et partager de superbes expériences à 360 degrés depuis ton appareil mobile ou tes lunettes de réalité virtuelle – télécharge l’appli mobile dès aujourd’hui !

