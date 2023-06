Les performances de jeu du GPU Hopper H100 de NVIDIA surpassées par celles des puces graphiques intégrées

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Le GPU H100 Hopper de NVIDIA a été testé dans des jeux, et les résultats sont tout sauf impressionnants. Dans le test 3DMark Time Spy, la carte n’a pu obtenir que 2 681 points, ce qui n’est pas à la hauteur des 2 710 points obtenus par la puce graphique intégrée Radeon 680M que l’on trouve dans les processeurs mobiles Ryzen d’AMD.

Les résultats sont tout aussi décevants dans les jeux réels, puisque la carte n’a même pas pu atteindre 30 images par seconde en 1080p avec les paramètres élevés dans Red Dead Redemption 2. À 1440p, elle n’a pu atteindre qu’un taux injouable de 8fps. Les tests ont été effectués par le YouTubeur Geekerwan, basé en Chine, qui a eu accès non pas à une, mais à quatre cartes H100 de NVIDIA et a rapidement testé leur potentiel de jeu.

La H100 coûte plus de 30 000 dollars l’unité, la faible puissance graphique peut donc sembler décevante à première vue. Cependant, les GPU de calcul sont spécifiquement conçus pour les charges de travail d’IA et de HPC, et ne sont pas destinés à faire du rendu graphique. C’est pourquoi seuls deux des TPC du H100 sont disponibles pour les tâches de traitement graphique traditionnelles, tandis que les autres sont dédiés aux charges de travail de calcul.

Le Hopper H100 est équipé d’un GPU GH100 réduit avec 14 592 cœurs CUDA et dispose de 80 Go de capacité HBM3 avec un bus mémoire de 5 120 bits. Le GPU GH100 du Hopper n’a que 24 ROPs (unités de sortie de rendu), alors que le GA102 de la RTX 3090, orienté vers le jeu, a 112 ROPs, ce qui en réalité une bien meilleure option pour le rendu graphique.

Les performances peu impressionnantes en matière de jeu sont également dues à la présence de seulement 24 unités GPU bitmap dans le H100, alors que la RTX 4090 dispose de 160 versions. Par ailleurs, ces accélérateurs ne disposent pas de drivers de jeu optimisés, ce qui explique encore davantage leurs performances de jeu subparentes. Il convient toutefois de noter que la version PCIe du H100 Hopper est dotée de l’interface PCI Express 5.0, tandis que les cartes de la série RTX 4000 restent sur PCIe 4.0.

Grâce à la disponibilité des versions PCIe, le H100 peut théoriquement être utilisé dans un PC de bureau ordinaire. Cependant, il est peu probable que beaucoup de personnes le fassent, étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés comme accélérateurs d’IA dans les centres de données, et non comme GPU de jeu à la maison. Les personnes qui recherchent les meilleures performances de jeu feraient mieux de s’en tenir aux GPU de jeu spécialisés de NVIDIA ou d’AMD qui coûtent à peine quelques centaines de dollars. Même les modèles phares comme la RTX 4090 peuvent généralement être achetés pour environ 1 500 dollars.

