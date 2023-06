Télévision LCD, coucher de soleil à l’horizon alors que la R&D prend fin et la technologie d’affichage émissif monte

En bref : Sommes-nous en train d’assister au début de la fin des téléviseurs à cristaux liquides ? Selon une source de l’industrie qui s’est récemment entretenue avec un fournisseur d’écrans LCD pour des entreprises telles que Samsung, il est estimé qu’aucune autre avancée ne sera réalisée dans la technologie d’affichage principale.

Bob Raikes, le rédacteur en chef de Daily Display, écrit que Merck, le fournisseur de matériau à cristaux liquides (LC), a confirmé qu’il n’a pas de recherche et développement majeure pour les matériaux LC dans les grands écrans.

Raikes a déclaré que Merck travaillait sur des matériaux réactifs à des mésogènes dans le domaine de la réalité virtuelle/réalité augmentée et développait des LC pour les fenêtres et les antennes de confidentialité, mais il n’y a « aucune demande significative de la part des clients » pour le développement de matériaux LC.

« Ce ne devrait pas être une surprise pour moi – je parle du passage aux écrans OLED et autres écrans émissifs pour le segment haut de gamme (et plus tard le grand public) du marché des écrans depuis de nombreuses années », a déclaré Raikes. « Pourtant, après des décennies à couvrir les développements des LC, cela a pris un moment pour que cela me pénètre ! »

Les téléviseurs LCD ne vont certainement pas disparaître soudainement comme les téléviseurs 3D dans les deux prochaines années. Raikes estime qu’il continuera d’y avoir de l’innovation dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le rétroéclairage, où le coût des ensembles miniLED devrait diminuer.

Flatpanelshd écrit que le développement le plus récent de la technologie des dalles LCD remonte à mars, lorsque Merck a développé un affinement de la technologie IPS appelé IPS Black pour LG Display et BOE. Il augmente le communiqué de contraste d’un écran pour permettre des noirs plus profonds.

Il existe actuellement de nombreux excellents téléviseurs avec des écrans LCD, qui ont tendance à être moins chers que les alternatives haut de gamme. La bonne nouvelle est que nous pouvons nous attendre à ce que ces types d’appareils diminuent en prix à mesure que leur popularité commence à diminuer. Il est révélateur que Samsung a fermé son activité d’écrans à cristaux liquides l’année dernière, alors que l’intérêt des consommateurs cédaient face à des technologies d’affichage plus avancées.

Il semble que l’avenir de la télévision réside dans les écrans auto-émissifs tels que l’OLED, le QD-OLED et le MicroLED, qui réalisent d’énormes avancées à chaque génération. Ils sont de moins en moins chers par communiqué à il y a quelques années, lorsqu’ils étaient prohibitifs pour de nombreuses personnes.

Un domaine où les écrans LCD resteront probablement plus longtemps est celui des moniteurs. Les moniteurs OLED et QD-OLED, comparativement nouveaux, sont généralement très coûteux. Par exemple, l’écran Alienware AW3423DW 34″ QD-OLED, que nous recommandons comme meilleur moniteur ultra-large, coûte environ 1 300 dollars.

