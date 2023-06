Redmi Note 12R doté du Snapdragon 4 Gen 2

Xiaomi a récemment présenté le Redmi Note 12R Pro et se prépare maintenant à proposer une option classique. La déclinaison Pro est arrivée en avril avec le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 et un prix de 250$. Désormais, l’entreprise prépare une déclinaison classique qui, étonnamment, semble être meilleure que la déclinaison Pro. Ce n’est pas courant, mais il semble que le Redmi Note 12R pourrait être le premier smartphone avec le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ce qui apporte évidemment des améliorations par rapport à la première génération.

Caractéristiques du Redmi Note 12R

D’après les fuites, le Redmi Note 12R sera équipé de la puce SM4450 qui devrait être annoncée sous le nom de « Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ». Qualcomm n’a pas encore annoncé cette puce. Par conséquent, il faut prendre cette information avec des pincettes. Le Redmi Note 12R classique a été repéré sur le site de China Telecom avec le numéro de modèle 2307RA4BC. En ce qui concerne la puce, elle bénéficiera du nœud de 4 nm de Samsung, ce qui constitue déjà une grande amélioration par rapport aux 6 nm du Snapdragon 4 Gen 1. De plus, le téléphone sera doté de jusqu’à 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Contrairement aux autres appareils de la famille, celui-ci disposera d’un emplacement pour carte micro SD pour une expansion supplémentaire du stockage.

China Telecom divulgue également d’autres détails sur le nouveau téléphone de milieu de gamme. Par exemple, le Redmi Note 12R devrait être doté d’un écran Full HD+ de 6,79 pouces. Il n’est pas clair s’il s’agira d’un écran LCD ou d’un écran AMOLED comme les autres modèles de la série Note 12. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec seulement un second appareil de 2 mégapixels. La fiche technique mentionne également des dimensions de 168,6 x 76,3 x 8,17 mm. Il pèsera 199 grammes et sera équipé d’une batterie de 5 000 mAh. Le téléphone dispose d’un port USB de type C et d’une socket audio 3,5 mm.

Informations sur les prix

Le Redmi Note 12R sera disponible en trois options de couleurs : Noir Minuit, Fantaisie Céleste et Bleu Temporel. Le prix de chaque déclinaison a été indiqué. Le modèle de base coûtera environ 1 100 CNY (153 $) avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’option avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendue pour 1 200 CNY (167 $). Il y aura également une option avec 8 Go de RAM et 127 Go de stockage qui sera vendue pour 1 600 CNY (223 $), ainsi qu’un modèle supérieur avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1 800 CNY (250 $).

Le téléphone sera bientôt lancé et rejoindra le Redmi 12 récemment sorti.

