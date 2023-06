Spotify pourrait enfin être prêt à lancer son service HiFi lossless

En un mot : Spotify pourrait enfin être prêt à lancer un nouveau niveau d’abonnement premium qui inclut l’accès à l’audio haute fidélité. Des sources proches des plans de Spotify ont déclaré à Bloomberg que le nouveau plan, qui sera le plus cher de la société à ce jour, comprendra également un accès limité aux livres audio en tant qu’avantage secondaire. On ne sait pas comment le géant du streaming gérera cela, mais cela se matérialisera probablement sous la forme d’un nombre défini d’heures d’écoute gratuites par mois ou d’un accès à un nombre prédéterminé de titres.

L’activité de livres audio de Spotify est distincte de son effort de musique en streaming, ce qui indique que les livres sont vendus à la carte et ne font pas partie d’un modèle d’abonnement.

Le service de streaming suédois travaille depuis de nombreuses années sur une offre HiFi. Au début de 2021, la société a déclaré que le service ferait ses débuts plus tard cette année-là et offrirait de la musique de qualité CD. Cependant, alors que Spotify finalisait les plans de lancement, ses rivaux Apple et Amazon ont ajouté une clé à molette en offrant un son haute fidélité à leurs abonnés sans frais supplémentaires.

Spotify voulait apparemment que la HiFi génère plus de revenus, mais avec d’autres services offrant désormais cet avantage gratuitement, ce n’était plus viable. La société a freiné ses plans de lancement et est retournée à la planche à dessin. Comment pourraient-ils facturer plus pour la HiFi et apaiser les investisseurs sans facturer directement une fonctionnalité que la concurrence offre gratuitement ?

Le communiqué de Bloomberg suggère que le regroupement de la HiFi avec un accès limité aux livres audio pourrait être la solution.

Aux États-Unis, un compte Spotify Premium à utilisateur unique coûte 9,99 $ par mois, un compte à deux utilisateurs commande 12,99 $ et un forfait familial vous coûtera 15,99 $ par mois. Les étudiants peuvent marquer un compte à un tarif réduit de 4,99 $ par mois. Les abonnés intéressés par la HiFi pourraient être disposés à payer quelques dollars de plus par mois pour l’avantage, mais quelque chose comme le double ne volera probablement pas. Comme toujours, la tarification sera la clé.

Des sources affirment que Spotify lancera son nouveau niveau plus tard cette année sur les marchés non américains avant de le déployer aux États-Unis en octobre.

