Turn 10 et Hutch s’associent pour créer un nouveau jeu de voiture mobile

Turn 10 Studios, le développeur de Forza Motorsport, travaille en collaboration avec Hutch. Un studio spécialisé dans les jeux de course mobiles. Dans le but de créer un nouveau jeu qui se concentrera sur la personnalisation et la culture automobile.

Un jeu indépendant qui ne sera pas une suite à Forza Street

Le nouveau jeu, qui n’a toujours pas de titre ni de date de sortie, sera une proposition autonome et non une continuation de Forza Street, le seul titre mobile de la saga Forza lancé en 2020 et fermé l’année dernière.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous collaborons avec Turn 10 Studios sur un nouveau jeu mobile autonome ! Ce nouveau jeu sera une célébration de la personnalisation des voitures et de la culture automobile.

Selon l’annonce sur le blog Hutch Games, Turn 10 fournira « une contribution créative et des conseils » au projet, tandis que Hutch gérera le développement et l’exploitation du jeu. L’objectif est de tirer parti du « style visuel et de gameplay de pointe » de Forza et de l’expérience de Hutch dans le domaine mobile.

« Notre philosophie pour le développement de jeux est d’abord mobile, avec des expériences de jeu qui fonctionnent pour les joueurs sur cette plate-forme. Nous nous engageons à créer des jeux stratégiques qui permettent à notre communauté de joueurs de célébrer leur passion pour les voitures. C’est cette même passion pour les voitures, ainsi que la création de titres de voitures à la pointe de la plate-forme, qui nous a réunis avec Turn 10 », indique le blog.

Un jeu qui célébrera la personnalisation et la culture de la voiture

Dans Turn 10, ils ont toujours soigné les détails de leurs jeux jusqu’à une personnalisation presque malade. C’est ce qu’ils feront avec Hutch lorsqu’il s’agira de les aider dans le développement de ce nouveau titre, leur expérience et leur souci du détail dans tous les aspects.

Hutch Games est un studio britannique qui compte plusieurs jeux de course sur mobile à son actif, comme Rebel Racing, F1 Clash® ou Top Drives. Turn 10 Studios, pour sa part, est le créateur de la série Forza Motorsport, dont le dernier opus est attendu le 10 octobre.

En attendant, les fans de Forza peuvent profiter de la bande-annonce officielle de Forza Motorsport Premium Edition, qui présente certaines des fonctionnalités et des graphismes de la simulation de course très attendue.



