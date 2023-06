La cybersécurité Microsoft augmente sa facturation de 32% en un an

La cybersécurité est devenue l’une des priorités des organisations dans un contexte de menaces de plus en plus sophistiquées et fréquentes. Dans ce scénario, Microsoft a démontré sa capacité à proposer des solutions robustes et efficaces. Celles-ci lui ont permis de croître de 32% ses revenus de cybersécurité au premier trimestre 2023, selon les données du cabinet d’analyse Canalys.

Cette croissance dépasse celle du marché mondial de la cybersécurité dans son ensemble, qui a enregistré une hausse de 12,5 % en glissement annuel sur la même période, dépassant le secteur technologique malgré des conditions économiques mondiales difficiles. Selon Canalys, Microsoft est passé d’une part de marché de 2,7% sur le marché de la cybersécurité au premier trimestre 2022 à 3,2% au premier trimestre 2023. L’augmentation des revenus pour ce concept a été de 32,3%, plaçant Microsoft parmi les premiers les plus performants de l’industrie. Seuls Zscaler et Crowdstrike ont enregistré des chiffres de croissance des revenus plus élevés au cours de cette période.

Qu’est-ce qui explique le succès de Microsoft en matière de cybersécurité ?

Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys, a commenté les résultats, notant que les clients se concentraient sur l’investissement dans les projets les plus urgents et offraient le rendement le plus élevé. Bien que les cycles de vente se soient allongés et que les projets aient été retardés ou réduits. La nécessité d’améliorer la cyber-résilience est restée une priorité pour la plupart des organisations. Malgré les défis macroéconomiques et une surveillance accrue du budget informatique. Cependant, Canalys a également averti que le secteur de la cybersécurité ne serait pas entièrement à l’abri des coupes budgétaires en 2023. Les fournisseurs seront confrontés à une concurrence accrue, bien que la plupart se développeront en vendant des abonnements supplémentaires à leurs comptes existants. Les dépenses dans ce domaine continueront d’être examinées de près tout au long de l’année.

En termes de parts de marché, Microsoft occupe la septième place avec 3,2 %, derrière Palo Alto Networks (8,7 %), Fortinet (7 %), Cisco (6,1 %), CrowdStrike (3,6 %), Check Point (3,5 %) et Okta. (3,2%). Les revenus de Microsoft en matière de cybersécurité ont dépassé tous sauf Crowdstrike, qui a enregistré une croissance impressionnante de 39,9 % des revenus.

Canalys a également fourni des informations sur la répartition géographique des dépenses de cybersécurité. L’Amérique du Nord est devenue le plus grand marché, avec 9,7 milliards de dollars au premier trimestre. Cependant, la région a connu un ralentissement notable par communiqué au trimestre précédent, principalement influencé par les incertitudes et les effondrements du secteur bancaire. L’Europe et le Moyen-Orient ont contribué ensemble pour 5,8 milliards de dollars au marché de la cybersécurité, tandis que la région Asie-Pacifique a représenté 2,5 milliards de dollars. L’Amérique latine a dépensé 660 millions de dollars en cybersécurité au cours de cette période.

La croissance continue de l’activité de cybersécurité de Microsoft et l’augmentation significative de ses revenus reflètent l’engagement de l’entreprise. Fournir des solutions robustes dans un paysage de menaces en constante évolution. Alors que le marché se développe et que la concurrence s’intensifie, le secteur de la cybersécurité anticipe de nouveaux développements au cours des prochains trimestres, stimulés par les efforts des organisations pour protéger leurs actifs numériques contre les cyberattaques.

L’investissement dans le passé a porté ses fruits

Investir dans des entreprises comme Miburo, RiskIQ, ReFirm Labs, Hexadite ou CyberX semble désormais très intéressant. Il semble que le géant de Redmond ait su anticiper la situation actuelle et pourrait devenir l’un des leaders de ce secteur intéressant.

