Micron se prépare à un impact majeur sur ses revenus après l’interdiction des puces en Chine

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le fabricant de flash NAND, Micron Technology, a émis un avertissement selon lequel l’interdiction chinoise de vendre ses produits aux principales industries nationales pourrait avoir un impact plus important sur ses revenus que prévu. Selon les dernières prévisions de revenus de la société, environ la moitié de ses revenus en Chine pourraient être affectés par l’interdiction. Cette action a été imposée par les autorités chinoises plus tôt cette année en représailles aux sanctions de Washington contre les entreprises chinoises.

Alors que Micron avait initialement prédit que l’interdiction n’affecterait ses revenus que d’un pourcentage à un chiffre, il estime maintenant que l’effet sera nettement plus important, avec un faible pourcentage à deux chiffres de ses revenus totaux. Cette orientation révisée est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs de la société, qui ont réagi en vendant massivement les actions de la société, ce qui les a fait chuter d’environ 2% après l’annonce de la nouvelle vendredi.

La Chine a imposé son interdiction à Micron plus tôt cette année après que l’administration de la cybersécurité du pays a afirmé que les produits de la société posaient « des risques de sécurité importants pour la chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure d’information test de la Chine, affectant la sécurité nationale de la Chine ». Suite à cette évaluation négative, les autorités chinoises ont interdit aux opérateurs nationaux d’infrastructures clés de faire des affaires avec le fabricant de puces américain. Les menaces exactes que les autorités chinoises ont trouvées dans les produits de Micron restent cependant floues.

Curieusement, malgré la répression chinoise sur ses activités, Micron poursuit ses investissements prévus dans le pays. Selon Reuters, la société prévoit d’investir 4,3 milliards de yuans (603,8 millions de dollars) dans une usine de conditionnement de puces dans la ville de Xian. Cet investissement comprendrait l’achat d’équipements d’emballage auprès d’une filiale locale de la société taïwanaise Powertech Technology. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a qualifié l’investissement proposé de signe de « l’engagement indéfectible de la société envers ses activités et son équipe en Chine ».

Bien que les restrictions imposées par la Chine à Micron soient relativement récentes, un communiqué de Reuters publié plus tôt cette année suggérait que les agences gouvernementales du pays réduisaient déjà leurs achats à la société depuis des années. Le communiqué indique que jusqu’à il y a quelques années, le gouvernement chinois utilisait largement les puces de Micron dans ses systèmes fiscaux et ses réseaux de surveillance. Cependant, ces achats ont diminué ces dernières années, en particulier après 2020.

L’action de la Chine contre Micron est le résultat direct de la détérioration des relations diplomatiques entre Washington et Pékin, qui a conduit les États-Unis à imposer des sanctions sévères à plusieurs entreprises chinoises, dont les géants des télécommunications Huawei et ZTE. Les sanctions ont eu un impact dévastateur, conduisant Huawei à déclarer sa plus importante baisse de bénéfices jamais enregistrée pour l’exercice 2022.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :