Parce que les ours en peluche qui racontent des contes de fées avec une intelligence artificielle ne sont pas une bonne idée

En 2028, les jouets intelligents pourraient entrer dans les chambres des enfants. La liste des risques est longue, l’IA pourrait stocker et utiliser des données, les manipuler et compromettre le développement.

Dans les années 20 Mme Hendren lance une poupée phonographe qui répète des comptines à New York. C’est génial, et tous les enfants le veulent. Puis dans les années 60 arrive Talky Crissy, il peut dire 11 phrases, dont « Je t’aime ». Vingt ans plus tard, il est présenté sur le marché Teddy Ruxpin, l’ours en peluche qui ouvre la porte aux microprocesseurs intégrés pour jouets interactifs, dont le Furby qui a marqué l’enfance dans les années 90. La relation entre les jouets et la technologie est ancienne, et la prochaine sera avec l’intelligence artificielle (IA).

Dans une chambre de 2028, il ne sera pas étrange de voir un ours en peluche raconter des histoires personnalisées à un enfant. Deuxième Allan Wang, président et chef de la direction de VTech Holdings, une entreprise spécialisée dans la construction de jouets informatisés, l’intelligence artificielle entrera dans le secteur avec une jambe droite, soulevant de nouveaux risques. Et pas seulement pour la confidentialité. En fait, les jouets intelligents peuvent collecter des données, les stocker, les utiliser pour manipuler les émotions des enfants et promouvoir des stratégies de marché. L’interaction avec les machines pourrait alors altérer les compétences de communication, la créativité et la pensée critique qui se développent pendant l’enfance. Grandir avec un ours en peluche synthétique qui raconte des histoires pourrait être un problème.

Jeux du futur

Comme Wong l’a expliqué au Financial Times, l’intelligence artificielle pourrait créer les jouets du futur, un futur pas trop lointain étant donné que, selon les estimations, dans quatre ans, les coûts seront abordables et ChatGPT pourra être intégré dans des poupées ou des peluches. « L’IA pourrait créer des histoires personnalisées pour l’enfant, ou même simplement lui lire un livre », a déclaré Wong au FT, « par exemple, vous pouvez l’entraîner à dire le nom de l’enfant, ou ajouter ses activités quotidiennes et les noms de ses camarades de classe à construire des contes de fées, c’est comme si c’était un bon ami qui leur racontait ». Pas seulement. Parmi les compétences des chatbots il y a aussi l’interaction avec l’utilisateur, pour cette raison « les enfants peuvent aussi parler aux jouets et recevoir des réponses, l’intelligence artificielle ouvre de nombreuses possibilités. Même si certaines d’entre elles font un peu peur, par exemple la question de la vie privée ».

Les risques des jouets intelligents

Au problème de la vie privée s’ajoute celui de la conservation des données des mineurs. Le phénomène est également connu sous le nom d’injustice générationnelle, en un mot les parents qui publient ou exposent les informations personnelles de leurs enfants sans leur consentement, par exemple en publiant leurs photos sur les réseaux sociaux. Quelque chose comme ça pourrait arriver avec des jouets IA. Il suffit de penser au cas de Hello Barbie, la poupée écoutant les conversations des enfants. Les jeux intelligents enregistrent et conservent des données privées. Ensuite, il y a le risque de manipulation par les entreprises, les données sont une arme pour comprendre comment influencer les choix et donc, par exemple, inciter un enfant à acheter un nouveau jeu d’entreprise.

Comme l’a expliqué le spécialiste du marketing Ben Bland dans l’étude Emotional Artificial Intelligence in Children’s Toys and Devices, « Si quelqu’un dans l’industrie de l’analyse des émotions fait des recherches sur les enfants et utilise leur ensemble de données, il aura un énorme marché s’il commence à créer des jouets, pas seulement cela, ils pourraient aussi exploiter et générer des émotions négatives qui sont précieuses car les gens dépensent plus lorsqu’ils sont déprimés ». Enfin, l’interaction avec les machines peut être dangereuse, les jouets intelligents sont des personnalités synthétiques sans épaisseur, ils simulent, ils ne le sont pas. Le mimétisme trompeur pourrait affecter les compétences relationnelles de l’enfant qui s’interface avec des perroquets artificiels sans humanité ni complexité, sans émotions.

Quand pouvez-vous acheter un ours en peluche piloté par l’IA

Pour le moment, il y a deux problèmes, comme nous l’avons dit la sécurité, en fait il n’y a pas de réglementation stricte qui permet la distribution de jouets intelligents sur le marché, et puis, comme toujours, les coûts. L’intelligence artificielle est toujours inaccessible, comme l’a expliqué Wong, les prix des composants pour faire fonctionner ChatGPT produits par Nvidia sont trop élevés. « Je pense que nous devrons attendre encore cinq ans, après quoi le prix devrait baisser et vous pourrez alors adopter des cartes prenant en charge l’IA sur les jouets. » Le marché des jouets intelligents vaut environ 14 milliards de dollars cette année et atteindra 43 milliards de dollars d’ici 2032, selon les données de la société d’études de marché Mordor Intelligence, « ce n’est qu’une question de temps mais l’intelligence artificielle arrive ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :