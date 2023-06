Comment mettre à jour votre PC si vous avez Windows 10 version 21H2, qui n’est plus pris en charge

Windows 10 est le système d’exploitation le plus utilisé dans le monde aujourd’hui. Mais c’est aussi l’un des plus récents. Microsoft publie périodiquement de nouvelles versions de Windows 10 avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, mais aussi avec une date d’expiration. Lorsqu’une version de Windows 10 n’est plus prise en charge, cela indique qu’elle ne reçoit plus de mises à jour de sécurité ou autres, ce qui peut compromettre les performances et la protection de votre PC.

C’est le cas de Windows 10 version 21H2, également connue sous le nom de mise à jour de novembre 2021, qui a officiellement atteint la fin de son support le 13 juin 2023. Cela s’applique à certaines des éditions du système d’exploitation, notamment Windows 10 Famille, Pro, Pro Education et Pro pour stations de travail.

Que indique la fin du support de Windows 10 version 21H2 ?

La fin de la prise en charge de Windows 10 version 21H2 indique que les ordinateurs exécutant encore cette version ne recevront plus de mises à jour automatiques ou manuelles via Windows Update. Cela indique qu’ils ne pourront pas bénéficier des corrections de bugs. Ou les améliorations de performances, les nouvelles fonctionnalités ou les mises à jour de sécurité publiées par Microsoft pour protéger le système d’exploitation des menaces externes.

De plus, les utilisateurs qui contactent le support Microsoft après cette date seront invités à effectuer une mise à niveau vers la dernière version de Windows 10 ou une mise à niveau vers Windows 11 pour continuer à bénéficier du support. Microsoft recommande vivement aux utilisateurs de mettre à jour leurs appareils dès que possible pour éviter d’éventuels problèmes de compatibilité, de performances ou de sécurité.

Comment mettre à jour vers la dernière version de Windows 10 ou Windows 11 ?

Pour mettre à niveau vers la dernière version de Windows 10 ou Windows 11, les utilisateurs peuvent suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Paramètres et sélectionnez Mise à jour et sécurité.

Dans la section Windows Update, cliquez sur Rechercher les mises à jour et attendez que les mises à jour disponibles soient téléchargées et installées.

Si l’option Télécharger et installer s’affiche pour la dernière version de Windows 10 ou pour Windows 11, cliquez dessus et suivez les instructions à l’écran.

Redémarrez votre ordinateur lorsque vous êtes invité à terminer la mise à jour.

Il est important de noter que la mise à niveau vers Windows 11 nécessite de respecter les exigences matérielles et logicielles minimales. Par exemple, avoir un processeur compatible, une RAM d’au moins 4 Go, un espace de stockage d’au moins 64 Go et un module TPM 2.0. Les utilisateurs peuvent vérifier si leur PC est compatible avec Windows 11 à l’aide de l’application PC Health Check. Bien qu’ici, nous expliquons comment mettre à niveau vers Windows 11 sans répondre aux exigences.

