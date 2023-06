Sécurité des appareils Windows : applications et services utiles

Avec le nombre croissant de cyberattaques aujourd’hui, s’assurer que vos appareils sont équipés des derniers outils de sécurité n’est plus une option mais une nécessité.

Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que les cybercriminels progressent à un rythme alarmant, menant des attaques sophistiquées à l’aide de techniques inédites. Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions fiables qui non seulement subissent des tests logiciels sérieux et protègent vos appareils, mais vous aident également à gérer la sécurité de l’ensemble de votre réseau.

Lorsqu’il s’agit de trouver la prochaine solution de sécurité pour vos appareils, ne cherchez pas plus loin que l’App Store de Microsoft – il propose de nombreuses applications qui protègent les utilisateurs contre les menaces sophistiquées et aident à garantir la confidentialité. Mieux encore, la plupart des outils sont entièrement gratuits.

Si vous cherchez à mettre à niveau votre sécurité en ligne, voici quelques-unes des meilleures applications Windows qui protègent vos appareils contre les menaces, offrent une visibilité sur votre réseau et garantissent la confidentialité.

Mot de passe du lecteur

DrivePassword est différent des autres gestionnaires de mots de passe en ce sens qu’il utilise Google Drive pour stocker des informations personnelles, plutôt que son propre cloud. Pour cette raison, même si un compte est compromis, aucun autre compte ne sera affecté.

Pour garantir la sécurité des mots de passe, DrivePassword fournit ces fonctionnalités :

Catégorisation des mots de passe

générateur de mot de passe

indicateur de force du mot de passe

Possibilité d’importer des données à partir d’une variété de gestionnaires de mots de passe

Partage de mot de passe sécurisé

Avec des options de contrôle d’accès et de partage d’informations d’identification, cette application est un excellent choix pour les petites équipes et les entreprises, sans oublier que DrivePassword s’intègre parfaitement à Google Workspace.

fing

Si vous avez remarqué que votre connexion Internet est devenue plus lente, c’est une bonne idée d’effectuer une vérification du réseau pour savoir quels appareils utilisent votre WiFi ou si votre FAI vous donne vraiment la vitesse pour laquelle vous payez. Pour faciliter cette tâche, consultez Fing. Il s’agit d’une application de numérisation réseau qui vous permet de :

Détecter tous les appareils connectés à n’importe quel réseau

Exécutez des tests de vitesse Wi-Fi et Internet mobile

Recevoir des alertes de sécurité de l’appareil et du réseau

Protégez votre réseau domestique avec la détection des ports ouverts et l’analyse des vulnérabilités du réseau

Bien que la vérification de votre réseau puisse sembler un processus compliqué, avec Fing, vous recevrez des communiqués détaillés sur les appareils connectés et l’état de sécurité de votre réseau en un rien de temps.

ESET Internet Security

Une autre excellente application qui aide à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de votre réseau est ESET Internet Security d’ESET, une société mondiale de sécurité numérique avec plus de 30 ans d’activité dans l’industrie. Certaines des fonctionnalités clés d’ESET Internet Security incluent :

Protection bancaire et de paiement

Contrôle parental

Antivirus, antispyware et pare-feu intégrés

Protection contre l’hameçonnage

En plus de vous offrir une expérience de navigation sécurisée, l’application ESET aide également à protéger votre webcam et à vérifier la sécurité de votre routeur domestique et des appareils intelligents connectés.

VPN illimité

Vient ensuite VPN Unlimited, une application VPN de KeepSolid, un fournisseur bien connu de produits de cybersécurité. Avec cette application, vous pouvez changer votre emplacement pour accéder à du contenu géo-restreint et naviguer sur Internet en toute sécurité et de manière anonyme, grâce à sa technologie de cryptage et à de nombreux serveurs parmi lesquels choisir. Certaines des fonctionnalités clés de VPN Unlimited incluent :

Cryptage AES-256

Protocoles VPN tels que OpenVPN®, IKEv2, KeepSolid Wise et WireGuard

Plus de 3 000 serveurs proxy haut débit dans plus de 80 emplacements

Masquage IP et DNS

Donc, si vous cherchez une solution qui vous permette de changer votre emplacement et de protéger vos données personnelles et votre activité de navigation en même temps, ne cherchez pas plus loin que VPN Unlimited.

Sécurité Avira

Avira Security est une application qui offre une suite de sécurité complète pour Windows créée par Avira, une entreprise avec plus de 35 ans d’expérience dans la sécurité en ligne. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités d’Avira Security :

Protection antivirus en temps réel

Bloqueur de publicités et de suivi

VPN intégré

Mise à jour des logiciels et des pilotes

Outils de nettoyage

De plus, cette application est entièrement gratuite ! Si vous recherchez plus de fonctionnalités, vous pouvez obtenir la version premium moyennant un coût supplémentaire qui offre des mises à jour logicielles automatiques, un VPN sans limite de données et des outils d’optimisation supplémentaires.

