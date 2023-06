Reconnaissance d’images et recherche visuelle : les nouvelles fonctionnalités que teste Bing Chat

Bing Chat est une plate-forme Microsoft qui permet aux utilisateurs d’interagir avec le navigateur via des messages texte. De cette façon, vous pouvez poser des questions, demander des informations, obtenir des suggestions et plus encore. Désormais, Bing Chat teste une nouvelle fonctionnalité qui donnera aux images un rôle plus important : la reconnaissance d’images et la recherche visuelle.

La reconnaissance d’image et la recherche visuelle consistent à télécharger une image sur Bing Chat et à poser des questions liées à cette image spécifique. Par exemple, vous pouvez télécharger une photo d’un monument et demander où il se trouve, ou télécharger une image d’un produit et demander où vous pouvez l’acheter. Bing Chat analysera l’image et fournira des réponses pertinentes, basées sur son intelligence artificielle et les résultats de recherche Bing.

Comment fonctionnent la reconnaissance d’images et la recherche visuelle dans Bing Chat ?

Cette nouvelle fonctionnalité existe déjà dans Bing Images, où vous pouvez effectuer une recherche par image ou parcourir des images similaires. Cependant, Microsoft souhaite étendre ces capacités à sa plateforme de chat pour offrir une expérience de recherche plus interactive et complète.

Pas cette semaine – nous devons nous assurer qu’il est sûr, aligné et ne diminue pas la qualité du chat régulier. Nous volons à 5 % en ce moment, si tout va bien, nous continuerons d’augmenter. — Mikhaïl Parakhine (@MParakhine) 13 juin 2023

Selon le PDG de Microsoft Advertising et Web Services, Mikhail Parakhin, la phase de test est actuellement limitée à 5 % de toutes les recherches. Parakhin a partagé cette information à plusieurs reprises sur Twitter, déclarant : « Nous volons à 5% en ce moment, si tout va bien, nous continuerons à augmenter. » Il a également souligné l’importance d’assurer la sécurité et de maintenir la qualité des interactions de chat régulières avant de déployer la fonctionnalité à un public plus large.

Parakhin a également mentionné que la première version pour la reconnaissance d’image est en cours. Au fur et à mesure que la confiance dans sa qualité et sa sécurité grandira, la fonctionnalité deviendra disponible pour une base d’utilisateurs plus large. Par ailleurs, Bing Chat travaille également sur d’autres fonctionnalités complémentaires, telles que les plugins, qui devraient commencer à être testées dans quelques semaines.

Avec l’introduction de la reconnaissance d’images et de la recherche visuelle dans Bing Chat, Microsoft vise à offrir aux utilisateurs une expérience de recherche plus dynamique, flexible et efficace. Au fur et à mesure que la phase de test progresse et que la fonctionnalité s’avère sécurisée et fiable, les utilisateurs peuvent s’attendre à une version plus large à l’avenir, leur permettant d’explorer et de découvrir des informations de manière plus visuelle.



