Le Surface Hub 2S par lui-même peut être tourné à volonté

Le géant de Redmond a fait mouche avec son Surface Hub. Une équipe a pensé à la collaboration dans les entreprises et cela promettait une révolution. Cependant, il n’est pas livré avec toutes les fonctionnalités annoncées lors de son lancement. Maintenant, des années plus tard, il a été signalé que le prochain modèle du Microsoft Surface Hub 2S comprendra un module d’affichage rotatif. Selon un récent article publié sur Neowin, cette fonctionnalité très attendue ajoutera une nouvelle dimension de polyvalence à l’appareil de collaboration déjà impressionnant.

Le Surface Hub 2S donnera enfin une tournure à la productivité

Le Microsoft Surface Hub 2S a été largement salué pour sa capacité à transformer les espaces de travail en environnements hautement interactifs et dynamiques. Avec un grand écran tactile et de puissantes capacités de collaboration, le Surface Hub 2S a trouvé sa place dans les salles de réunion. Ainsi que des studios de design et autres environnements de travail collaboratif. Cependant, l’ajout d’un module d’écran rotatif promet de porter l’expérience de collaboration à un niveau supérieur.

Avec ce nouveau module d’écran rotatif, les utilisateurs pourront ajuster l’angle de vision selon leurs besoins et leurs préférences. Cela permettra une expérience de visionnage plus confortable et facilitera la collaboration en grands groupes. La possibilité de faire pivoter l’écran profitera également à ceux qui travaillent dans des espaces restreints, car ils pourront adapter les paramètres de l’appareil en fonction de la disposition de la pièce.

En plus d’améliorer l’expérience visuelle, le module d’affichage rotatif du Surface Hub 2S élargira également les possibilités d’interaction. Les utilisateurs pourront faire pivoter l’écran pour partager du contenu avec des collègues ou des clients de manière plus fluide et naturelle. Cela encouragera une collaboration plus active et permettra des présentations plus dynamiques.

Le Microsoft Surface Hub 2S avec module d’affichage rotatif ne sera pas seulement un puissant outil de collaboration, mais offrira également une esthétique élégante et moderne. Son design innovant et minimaliste s’adapte à tout environnement de travail et améliore l’apparence générale de la pièce.

