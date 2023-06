La société unipersonnelle Wargraphs, créatrice de l’application compagnon de League of Legends, a été acquise pour 54 millions de dollars

Qu’est-ce qui vient de se passer? Si vous cherchez de l’inspiration pour créer votre propre entreprise de jeux, voici quelque chose qui pourrait vous aider : Wargraphs, une startup basée à Paris qui, jusqu’à la semaine dernière, n’avait qu’un seul employé, a été achetée pour 54 millions de dollars. La société a créé Porofessor, l’application de statistiques extrêmement populaire de League of Legends.

Wargraphs, qui comptait comme seul employé Jean-Nicolas Mastin, fondateur de 35 ans, est la société à l’origine des applications compagnons de League of Legends Porofessor et League of Graphs. Ils offrent une mine d’informations telles que les taux de victoire et les choix de personnages des joueurs compétitifs. Il existe également des recommandations de construction, une analyse d’après-match, un accès aux rediffusions, etc.

TechCrunch écrit que Wargraphs construit également des analyses pour Legends of Runeterra et Teamfight Tactics, mais League of Legends reste sa plus grande activité. Porofessor, la première application de jeu au monde, a enregistré 10 millions de téléchargements sur Overwolf et plus de 1,25 million d’utilisateurs actifs quotidiens ; les numéros d’utilisateurs sont le trafic combiné d’Overwolf – une plate-forme qui permet la création, le partage et la monétisation d’applications et de mods dans le jeu – et le propre site de Porofessor. Les sites Web de Wargraphs ont enregistré 4,5 milliards de pages vues depuis leur lancement, selon l’annonce de l’acquisition.

Wargraphs a réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 millions de dollars au cours de l’année se terminant en novembre 2022 grâce à la publicité sur ses sites et son application dans le jeu. La base d’utilisateurs établie depuis 10 ans et les revenus impressionnants de l’entreprise ont attiré l’attention de la société d’acquisition suédoise MOBA Network, qui a payé 50 millions d’euros, soit environ 54 millions de dollars, pour acquérir Wargraph. Un paiement initial de 25 millions d’euros (27 millions de dollars) sera versé, suivi d’un maximum de 25 millions d’euros en fonction de l’atteinte d’objectifs de rentabilité pendant 12 et 24 mois après l’acquisition.

MOBA Networks acquiert, développe et exploite des communautés de jeu pour le marché mondial du jeu. Il possède l’un des plus grands réseaux au monde dans les communautés de jeux, y compris 23 marques basées sur le Web et le réseau YouTube Union for Gamers avec plus de 1 000 créateurs de contenu.

« J’ai commencé ce voyage il y a dix ans avec League of Graphs, un site Web de statistiques de haute qualité, qui a évolué pour permettre aux joueurs de comprendre leurs statistiques de match, les performances des champions et d’autres aspects clés du gameplay », a déclaré Jean-Nicolas, dans une déclaration. « En 2017, j’ai lancé ce qui est maintenant Porofessor et l’ai transformé en une application intégrée au jeu que les joueurs peuvent utiliser dans le jeu et en temps réel, avec le support d’Overwolf, un cadre technologique qui permet aux développeurs tiers de créer facilement J’ai toujours adopté une approche communautaire dans la création de Porofessor et maintenant, avec le support de MOBA Network, je serai en mesure d’ajouter encore plus de valeur aux joueurs car nous atteignons autant de joueurs que possible.

League of Legends reste l’un des jeux les plus populaires au monde (le septième, selon Newzoo), grâce à près de 150 millions de joueurs actifs mensuels. C’était aussi le titre le plus populaire sur Twitch en mai, avec 121 millions d’heures regardées.

