Le commissaire européen veut que tous les États membres interdisent à Huawei et ZTE de fournir des équipements 5G

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans un discours prononcé la semaine dernière, le commissaire européen Thierry Breton a qualifié les fabricants chinois d’équipements de télécommunications Huawei et ZTE de « vendeurs à haut risque » et a de nouveau appelé les États membres à les interdire dans toute l’Union européenne. Selon Breton, les pays qui ont déjà écarté les deux fournisseurs chinois sont entièrement justifiés dans leur décision, et d’autres doivent suivre leurs traces pour les sortir définitivement du réseau 5G de l’UE.

Brenton a également déploré que malgré les directives de l’UE qui appellent ses 27 États membres à interdire aux fournisseurs « à haut risque » de fournir des équipements 5G dans leurs pays, seuls 10 d’entre eux ont mis ce plan en pratique. Selon lui, l’inaction de la part de la majorité des États membres de l’UE pose un risque majeur pour la sécurité de l’ensemble du bloc et de ses citoyens, et « expose la sécurité collective de l’Union, car elle crée une dépendance majeure pour l’UE et de graves vulnérabilités ». «

L’évaluation cinglante de Brenton sur les fournisseurs chinois est intervenue après que la Commission européenne a mis à jour son communiqué sur la mise en œuvre de la boîte à outils sur la cybersécurité 5G, initialement publié en 2020, et a demandé aux États membres d’interdire aux fournisseurs à haut risque de fournir des équipements dans ces pays. Alors que le communiqué original ne mentionnait aucun fournisseur à haut risque, la version mise à jour pointe carrément du doigt les deux géants chinois des télécommunications.

Bien que Huawei et ZTE ne soient pas encore techniquement bannis de tous les États de l’UE, la plupart des 27 pays de l’Union évoluent dans cette direction. Au moins 21 des 27 États membres ont déjà adopté un cadre législatif pour l’évaluation des risques, tandis que trois autres pays sont en train d’adopter des lois à cet effet.

Avec la législation en place, la plupart de ces pays seront en mesure d’interdire à des fournisseurs spécifiques de fournir des équipements 5G ou de supprimer des équipements qui ont déjà été déployés. Cependant, tous les pays de l’UE ne sont apparemment pas d’accord pour interdire Huawei et ZTE des réseaux 5G de leurs pays, car trois pays n’ont encore pris aucune mesure contre les deux fournisseurs.

Grâce à la détérioration des relations diplomatiques entre Pékin et Washington, Huawei et ZTE se sont déjà vu interdire de fournir des équipements 5G aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que l’Inde a également interdit aux deux fournisseurs de participer aux enchères du spectre 5G du pays il y a quelques années, citant préoccupations de sécurité nationale.

De leur côté, les deux sociétés ont toujours clamé leur innocence, et affirmé que leur équipement n’avait jamais été utilisé à des fins d’espionnage par le gouvernement chinois. Cependant, les agences de sécurité nationale occidentales ne sont toujours pas convaincues, ce qui indique que les entreprises ont été largement coupées des accords lucratifs 5G dans le monde.

