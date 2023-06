Explorer les meilleurs smartphones haut de gamme de 2023

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme et que vous disposez d’un budget illimité pour vous le permettre, vous risquez de vous retrouver dépassé par les nombreuses options qui s’offrent à vous. Des modèles plus ou moins sophistiqués à ceux plus ou moins jolis, tous compatibles avec la 5G, les choix peuvent être difficiles. Cependant, ne vous inquiétez pas, car nous avons compilé une liste des trois meilleurs smartphones haut de gamme sur le marché aujourd’hui, ainsi que deux mentions honorables.

Quels sont les meilleurs smartphones haut de gamme en 2023 ?

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est un téléphone Android haut de gamme sorti en 2023. Il présente un design élégant, des performances puissantes et une autonomie de batterie longue durée. Le téléphone est disponible en plusieurs couleurs originales et son apparence ressemble beaucoup à son prédécesseur, le S22 Ultra. Le S23 Ultra a des bords arrondis pour une meilleure prise en main et un grand écran de 6,8 pouces protégé par Gorilla Glass Victus 2. Le téléphone dispose d’un panneau DYNAMIC Amoled X2 avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut être facilement ajusté.

Le Galaxy S23 Ultra est alimenté par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en fait le téléphone le plus puissant du marché. Il peut faire tourner tous les jeux à pleine vitesse sans générer beaucoup de chaleur. La durée de vie de la batterie du téléphone est également impressionnante, pouvant durer jusqu’à deux à trois jours avec une utilisation minimale.

L’appareil photo du S23 Ultra est polyvalent, avec des zooms x3 et x10 efficaces, un objectif ultra grand-angle et une excellente stabilisation vidéo jusqu’à une résolution de 8K. Le logiciel est également de premier ordre, avec One UI et quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de suivi.

Le S23 Ultra est le modèle haut de gamme de la série S23, qui comprend trois modèles. Le Galaxy S23 est un smartphone compact et performant avec un écran de 6,1 pouces et la même puce Snapdragon 8 Gen 2 que le S23 Ultra. La durée de vie de la batterie est tout aussi excellente pour un téléphone plus petit. Le S23+ a un écran légèrement plus grand de 6,6 pouces et une meilleure autonomie que le S23.

Dans l’ensemble, le Galaxy S23 Ultra est un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléphone haut de gamme avec un grand écran, des performances puissantes et une autonomie de batterie longue durée. Les S23 et S23+ sont également d’excellentes options pour ceux qui recherchent des smartphones compacts et performants.

Apple iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro est le téléphone hors concours de la grande famille des iPhone, tout comme l’année dernière. Il dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui ont impressionné de nombreux utilisateurs. La conception du téléphone n’a pas changé, mais l’écran et les composants internes ont été mis à niveau.

L’écran de 6,1 pouces est impeccable et parfait. L’iPhone 14 Pro utilise une nouvelle dalle Super Retina XDR avec une définition légèrement supérieure à celle de l’iPhone 13 Pro. La fidélité des couleurs est quasi irréprochable, et l’encoche a été remplacée par un Dynamic Island, qui est un mini centre de notification dynamique.

Le volet photographie est toujours aussi réussi, avec un capteur téléobjectif de 12 mégapixels et un objectif principal de 48 mégapixels. Le zoom x2 généré par logiciel est efficace, et le mode Action offre une bonne stabilisation pour les vidéos. Le nouveau modèle Pro est l’un des meilleurs smartphones photo disponibles.

Apple a mis en place une nouvelle puce, l’A16 Bionic, pour des performances améliorées, et les résultats sont impressionnants. L’A16 Bionic est plus performant que celui de l’iPhone 13, et il gère parfaitement sa chauffe. Il y a aussi des progrès dans les calculs effectués par l’IA.

Cependant, le téléphone a quelques inconvénients. La charge est trop lente, qu’elle soit filaire ou sans fil, et le poids du téléphone est perceptible en main. Le prix du téléphone a également augmenté de manière significative, ce qui peut décourager certains acheteurs.

L’iPhone 14 Pro Max possède les mêmes fonctionnalités que le 14 Pro, mais avec un écran plus grand de 6,7 pouces et une autonomie gargantuesque. C’est un excellent téléphone, mais son prix est élevé. Malgré l’augmentation des prix, l’iPhone 14 Pro est une amélioration significative par rapport à la génération précédente, et il est fortement recommandé par rapport à l’iPhone 14.

Google Pixel 7 Pro

Google a lancé son Pixel 7 Pro, un nouveau smartphone haut de gamme qui offre une expérience purement Android et un design unique. Par rapport au Pixel 6 Pro, le design a subi une légère évolution, le revêtement de la barre d’objectif passant du verre au métal.

L’affichage du Pixel 7 Pro est doté d’un écran Amoled de 6,7 pouces qui offre une excellente qualité. Il dispose d’une belle luminosité maximale de 1331 cd/m² en HDR et d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui va de 10 à 120 Hz.

Le smartphone est alimenté par le Tensor G2, la deuxième itération du SoC de Google. Même s’il ne s’agit pas d’une bête de référence, il assure un système ultra fluide et réactif. La puce n’est pas dédiée aux jeux, mais elle peut tout de même gérer confortablement des jeux comme Fortnite ou Genshin Impact.

L’appareil photo du Pixel 7 Pro est l’endroit où l’expertise de Google en matière d’IA brille. Les trois capteurs – 50 Mpx pour le grand-angle, 12 pour l’ultra grand-angle et 48 pour le téléobjectif – associés aux algorithmes de Google, produisent des clichés exceptionnels. La technologie Super Res Zoom, un zoom logiciel qui utilise le machine learning pour monter jusqu’à x30 sans trop perdre en qualité, est également disponible.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le Pixel 7 Pro a une capacité standard de 5 000 mAh. Elle peut durer une journée et demie, voire deux jours si vous utilisez peu votre smartphone. Cependant, la charge est extrêmement lente et il faut environ deux heures pour atteindre 100 %.

Mentions honorables:

Samsung Galaxy Z Fold 4 :

Samsung a une forte présence dans le secteur mobile haut de gamme. C’est une société coréenne qui ouvre la voie aux smartphones pliables, ayant été la première à les commercialiser. Désormais, la quatrième itération du Galaxy Z Fold est arrivée avec des améliorations significatives.

Le Z Fold 4 ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Z Fold 3, en termes d’esthétique. La charnière est solide, mais le pli est toujours perceptible et peut être ressenti au toucher. L’écran externe est petit à seulement 6,2 pouces, mais il a une haute résolution de 2316 x 904 pixels et peut même prendre en charge jusqu’à 120 Hz. Pendant ce temps, l’écran interne est beaucoup plus grand à 7,6 pouces et a une résolution de 2176 x 1812 pixels.

En termes de performances, le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 garantit que tout se passe bien et offre une expérience de jeu agréable. Quant à l’appareil photo, il est très polyvalent et prend de superbes photos. Enfin, lorsqu’il est utilisé en mode hybride, le Z Fold 4 a réussi à durer 13 heures, ce qui est une amélioration significative par rapport aux modèles précédents de smartphones pliables. Dans l’ensemble, Samsung a produit un appareil impressionnant qui ne manquera pas de plaire à ceux qui recherchent un téléphone mobile haut de gamme.

OnePlus 11 :

Le nouveau modèle OnePlus 11 cible le secteur haut de gamme. Il a attiré beaucoup d’attention et est l’un des favoris. La marque est revenue à ses racines en se concentrant sur la puissance, les performances et les fonctionnalités haut de gamme.

Le téléphone est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et d’un minimum de 8 Go de RAM. Cela permet d’exécuter simultanément des jeux mobiles exigeants et plusieurs applications. Même s’il peut chauffer un peu à la longue, le téléphone reste efficace. Le logiciel OxygenOS propose un large panel de personnalisations très agréables.

Le OnePlus 11 a une excellente prise en main et est composé de matériaux de haute qualité. Le téléphone est agréable à utiliser, et l’écran Super AMOLED de 6,7 pouces offre de belles performances avec une belle luminosité et des couleurs assez fidèles. Il a également une autonomie monstrueuse qui dure deux jours avec une utilisation polyvalente et une charge rapide de 100 W qui peut l’amener à 100 % en un rien de temps.

Cependant, tout n’est pas parfait. Malgré son partenariat avec Hasselblad, la photographie est assez moyenne, surtout avec les objectifs grand-angle et ultra-grand-angle. Cependant, ce n’est que par rapport à d’autres téléphones haut de gamme. Dans l’ensemble, le OnePlus 11 reste cohérent en termes de qualité et de fonctionnalités.

Choisir le bon smartphone haut de gamme

Les smartphones haut de gamme sont capables de tout faire. Si vous investissez beaucoup d’argent dans un, vous pouvez être assuré qu’il sera en mesure de répondre à tous vos besoins. Ces téléphones sont conçus pour les utilisateurs les plus exigeants, offrant la meilleure qualité photo et expérience globale.

Alors, qu’est-ce qui fait un smartphone haut de gamme ? En termes simples, c’est ce que la technologie a de mieux à offrir au moment de sa sortie. Ils disposent des meilleurs systèmes sur puces (SoC), des systèmes de caméras les plus complets et des plus beaux écrans. De plus, ils sont généralement équipés d’améliorations telles que la charge sans fil et l’étanchéité. La conception, la qualité de la construction et les matériaux utilisés sont également de la plus haute importance.

En ce qui concerne les marques, Samsung et Apple sont les deux premiers du segment haut de gamme. Des marques chinoises comme Xiaomi et Oppo se font également un nom et sont de chaudes prétendantes à la troisième place.

Verdict

En conclusion, si vous avez un budget illimité et que vous voulez le meilleur des smartphones haut de gamme, n’importe lequel des téléphones de notre liste vous servira bien. Du Samsung Galaxy S23 Ultra au Google Pixel 7 Pro, chaque téléphone offre un ensemble unique de fonctionnalités qui le distinguent de la foule. Que vous préfériez Apple, Samsung, Google ou OnePlus, il existe un smartphone haut de gamme qui répondra parfaitement à vos besoins.

