Les meilleurs processeurs – Mise à jour 2023

En commençant par les processeurs les plus abordables, nous nous concentrons ici principalement sur les performances de jeu et il n’y a que quelques options intéressantes dans cette gamme. Étant donné que le processeur AM5 le plus abordable est au prix de 225 $, la dernière plate-forme d’AMD pourrait ne pas convenir à ceux qui ont un budget serré. Au lieu de cela, nous suggérons de considérer la plate-forme AM4, en particulier le Ryzen 5 5500 ou de préférence à notre test le Ryzen 5 5600. Intel propose également une option viable avec la série Core i3-12100.

Si vous construisez un nouveau PC à partir de zéro, nous vous déconseillons fortement les versions Ryzen 5 4500 et Core i3 de 10e génération. Ils ne coûtent que 20 $ de moins que le Core i3-12100F, mais le nouveau modèle de 12e génération offre des performances nettement meilleures et offre un potentiel de mise à niveau vers les versions Raptor Lake de 13e génération sur la piste.

Pour ceux qui ont un budget serré, qui envisagent une nouvelle version de PC ou même simplement une mise à niveau de plate-forme, le Core i3-12100F est un bon point de départ à 90 $. Associé à une mémoire DDR4-3600 CL16 abordable, le 12100 surpasse généralement le Ryzen 5 5500 dans les jeux, offrant environ 15 % de performances en plus lors de nos tests.

Il existe plusieurs cartes B660 à prix raisonnable qui peuvent prendre en charge les processeurs Core i9 sans aucun problème de limitation. Un tel exemple est le MSI Pro B660M-A à 150 $. Cependant, si vous n’envisagez pas de mettre à niveau au-delà d’un Core i5, l’Asrock B660M Pro RS fonctionne bien pour 95 $. Pourtant, investir 55 $ supplémentaires pour le modèle MSI fournit un produit plus performant en termes de puissance délivrée.

Cela indique que si vous associez le 12100F à 90 $ avec une carte B660 décente à 150 $ et 40 $ pour un kit de mémoire DDR4-3600 CL16 de 16 Go, la combinaison vous coûtera 280 $. Nous vous invitons à envisager de dépenser 20 $ supplémentaires pour un kit comparable de 32 Go, ce qui porte le total à seulement 300 $.

Cela étant dit, notre recommandation actuelle penche vers la DDR5. Nous vous conseillons de sauter les cartes B660 et d’opter pour la B760, où vous trouverez des modèles décents autour de 150 $. Plusieurs kits DDR5-5600 de 32 Go se vendent actuellement à environ 80 $ US, ce qui représente une prime mineure par communiqué aux kits DDR4-3600. Cela porte le total à seulement 320 $, la bande passante mémoire supplémentaire offrant des gains notables dans les jeux limités en CPU comme Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy et Star Wars Jedi: Survivor.

À notre test, la seule alternative viable à la série Core i3-12100 est le Ryzen 5 5600 d’AMD, qui est toujours disponible pour 130 $, un prix qu’il maintient depuis plus d’un an. Le processeur AM4 peut être utilisé avec une carte B550 de qualité pour seulement 100 $, comme le MSI B550M-Pro VHD WiFi, tandis que l’Asrock B550 Pro4 pour 105 $ est une autre option viable.

Pour 60 $, vous pouvez obtenir un kit de mémoire décent de 32 Go DDR4-3600 CL16. Cela indique que vous pouvez assembler le combo AM4 pour seulement 290 $, économisant 10 $ par communiqué au 12100F. De plus, vous avez le luxe de passer au 5800X3D à l’avenir ou, pour de meilleures performances de productivité, au 5900X ou 5950X.

Ainsi, pour un prix similaire compte tenu des coûts de plate-forme, vous pouvez opter pour le Core i3-12100F ou le Ryzen 5 5600. Les deux sont d’excellents choix avec des chemins de mise à niveau prometteurs. Il nous est difficile de choisir entre eux, car leurs performances actuelles sont impressionnantes et l’option de mise à niveau vers le 13600K ou le 5800X3D est tout aussi attrayante. Les deux choix ont de solides arguments en leur faveur, nous vous recommandons donc d’évaluer les prix dans votre région, car cela pourrait être le facteur décisif.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :