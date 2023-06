Très rare et magnifique épée de 3 000 ans découverte dans une tombe : elle brille encore

Une belle épée de plus de 3 000 ans a été retrouvée dans une tombe de l’âge du bronze découverte à Nördlingen, en Allemagne. Il est si bien conservé qu’il est encore brillant. L’arme à poignée octogonale a été forgée par un artisan très habile.

Crédit : Office d’État bavarois pour la protection des monuments

Une découverte archéologique étonnante a émergé d’une tombe de l’âge du bronze découverte en Allemagne, une épée parfaitement conservée de plus de 3 000 ans. L’arme, belle, brille encore, malgré la très longue période passée sous terre. Un objet de cette qualité et dans un état de conservation aussi exceptionnel est considéré comme très rare par les experts. Pour le rendre encore plus précieux, la poignée octogonale, de fabrication très complexe; seuls les forgerons les plus habiles pouvaient forger une telle arme dans la dernière phase de la Préhistoire (l’âge du bronze en Europe va d’environ 3 500 avant JC à 1 100 avant JC).

Crédit : Office d’État bavarois pour la protection des monuments

L’épée vieille de 3 000 ans a été retrouvée dans une tombe très ancienne découverte à Nördlingen (Nordlinga), une ville de 20 000 âmes dans le sud de la Bavière. La ville est connue du grand public principalement parce que la célèbre scène finale de Willy Wonka et la chocolaterie (le film original de 1971) y a été tournée. Lors d’une fouille archéologique, le sépulcre a émergé dans lequel reposaient les restes d’un homme, d’une femme et d’un adolescent. Les trois ont été enterrés en succession rapide l’un après l’autre. Comme l’a précisé l’Office d’État bavarois pour la protection des monuments, qui a publié un communiqué de presse sur la découverte, on ne sait pas encore si ces personnes étaient liées entre elles, donc s’il s’agissait d’une famille. Les investigations génétiques de leurs restes répondront à cette question. Il s’agissait très probablement de gens riches, car ils étaient enterrés avec plusieurs objets précieux en bronze, dont la merveilleuse épée.

L’institution bavaroise précise que la fabrication des épées octogonales est complexe, puisque la poignée est fusionnée sur la lame par un procédé appelé « overlay casting ». La décoration a plutôt été obtenue avec des incrustations et des poinçonnages. C’est une véritable œuvre d’art sous la forme d’une arme. L’épée ne montre aucun signe d’usure, comme on le voit normalement dans les armes utilisées sur le champ de bataille, mais selon les archéologues, ce n’était pas un objet cérémoniel/ornemental, mais une arme réelle ; la répartition du poids a en fait été savamment calibrée pour la rendre nette et mortelle. Les experts soulignent que des épées à poignées octogonales ont été fabriquées à deux endroits en Allemagne (nord et sud) et au Danemark, mais la provenance de cet objet n’est pas claire. Parfois, les pièces étaient échangées et reproduites, et il y avait aussi des œuvres de soi-disant « artisans errants ».

Crédit : Office d’État bavarois pour la protection des monuments

Ce qui est certain, c’est que les conditions de conservation de la découverte sont exceptionnelles, comme l’a précisé le Dr Mathias Pfeil, directeur de l’Office d’État bavarois pour la préservation des monuments. « Une découverte comme celle-ci est très rare », a commenté l’expert. La poignée est vert brillant en raison de son passage dans le sol, mais l’objet est en bronze, comme tous les autres trouvés dans la tombe.

Le site archéologique n’a fait l’objet que d’investigations préliminaires, nous n’en saurons donc plus qu’après des études plus approfondies. Une autre belle épée a récemment fait la une des journaux internationaux, celle qui appartenait à Tipu Sultan, l’un des dirigeants indiens les plus influents du passé. L’arme a été vendue aux enchères par la maison britannique Bonhams pour plus de 16 millions d’euros ; cela en a fait l’épée la plus précieuse de l’histoire, du moins en termes de coût.

