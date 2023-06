Windows 11 : vous pourrez littéralement parler à l’IA

Microsoft a annoncé qu’il apportait l’intelligence artificielle (IA) à Windows, à commencer par le chatbot de Bing. L’entreprise exprime depuis plusieurs mois sa volonté d’implémenter l’IA au sein de ses systèmes d’exploitation. Et Microsoft Build 2023 a été l’occasion de donner un aperçu détaillé des nouveautés à venir dans Windows en matière d’IA. Windows 12 devrait profiter de ces ajouts lors de son lancement l’année prochaine.

Microsoft apporte l’IA à Windows avec le chatbot de Bing : un pas vers des interactions plus naturelles

Jusqu’à récemment, seuls les utilisateurs mobiles de Bing Chat pouvaient bénéficier de la saisie vocale. Cependant, Microsoft a étendu la fonctionnalité aux utilisateurs de bureau. En cliquant sur l’icône du microphone dans la boîte de discussion Bing, les utilisateurs peuvent activer la saisie vocale et discuter avec le chatbot Bing. Il peut répondre de sa propre voix en anglais, japonais, allemand, mandarin et français.

Cette décision fait partie des efforts de Microsoft pour fournir aux utilisateurs des interactions plus naturelles avec ses produits. De plus, Windows 11 permettra bientôt aux utilisateurs d’écrire n’importe où avec leur stylet. Mais encouragera également les conversations vocales avec l’IA de Bing. En ajoutant l’IA à ses systèmes d’exploitation, Microsoft fait un pas en avant dans le développement de logiciels plus intuitifs et intelligents.

Le déploiement de la nouvelle fonctionnalité de chatbot Bing a débuté le 9 juin et devrait être accessible à tous prochainement. Il est conçu pour donner aux utilisateurs un moyen plus naturel d’interagir avec Bing. Leur permettant de poser des questions et de recevoir des réponses à l’aide de la saisie vocale. Avec l’IA, le chatbot peut fournir des réponses plus précises et pertinentes aux requêtes des utilisateurs.

La fonctionnalité devrait également améliorer la productivité en permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches sans avoir à taper des commandes. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander au chatbot de planifier une réunion ou de définir un rappel, et le chatbot le fera pour eux. Cela peut faire gagner du temps et rendre le processus plus efficace.

Dans l’ensemble, la décision de Microsoft d’apporter l’IA à Windows est une avancée significative dans le développement de logiciels plus intelligents et intuitifs. L’ajout de la saisie vocale au chatbot de Bing n’est que le début, et nous pouvons nous attendre à voir plus de fonctionnalités alimentées par l’IA à l’avenir. À mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à des interactions plus naturelles et intuitives avec nos appareils.

Comment l’IA peut-elle être utilisée dans Windows ?

L’intelligence artificielle (IA) est une technologie en évolution rapide qui a le potentiel de révolutionner la façon dont nous utilisons et interagissons avec les logiciels. Ces dernières années, Microsoft a beaucoup investi dans l’IA. Et bon nombre de ces technologies sont désormais intégrées à Windows.

Voici quelques exemples d’utilisation de l’IA dans Windows :

Recherche intelligente : Windows 11 utilise l’IA pour fournir des résultats de recherche plus personnalisés et pertinents. Par exemple, si vous recherchez fréquemment des actualités sur un sujet particulier, Windows commencera à prioriser ces résultats dans vos résultats de recherche.

Cortana : Cortana est un assistant virtuel qui peut vous aider dans des tâches telles que la définition de rappels. Socket de rendez-vous et recherche d’informations. Cortana utilise l’IA pour apprendre vos préférences et vos habitudes, afin qu’elle puisse devenir plus utile au fil du temps.

Windows Hello : Windows Hello est une technologie de reconnaissance faciale qui vous permet de vous connecter à votre ordinateur d’un simple coup d’œil. Windows Hello utilise l’IA pour reconnaître votre visage et authentifier votre identité, vous n’avez donc pas à vous souvenir d’un mot de passe.

Ink to Text : Ink to Text est une fonctionnalité qui vous permet de convertir des notes manuscrites en texte dactylographié. Ink to Text utilise l’IA pour reconnaître votre écriture manuscrite et la convertir en texte que vous pouvez ensuite modifier et enregistrer.

Windows Defender : Windows Defender est un programme antivirus intégré qui utilise l’IA pour protéger votre ordinateur contre les logiciels malveillants et autres menaces. Windows Defender utilise l’IA pour analyser les fichiers et les sites Web à la recherche de menaces potentielles. Ainsi, il peut protéger votre ordinateur sans le ralentir.

Traduction en temps réel : l’IA peut être utilisée pour traduire du texte en temps réel. Faciliter la communication des utilisateurs avec des personnes qui parlent d’autres langues.

Résumé automatique : l’IA peut être utilisée pour résumer de longs documents ou articles. Permettre aux utilisateurs d’obtenir plus facilement l’essentiel de l’information sans avoir à tout lire.

Retour d’information intelligent : l’IA peut être utilisée pour fournir aux utilisateurs un retour d’information sur leur travail. Les aider à améliorer leur écriture, leurs présentations et d’autres projets.

Apprentissage personnalisé : l’IA peut être utilisée pour personnaliser l’expérience d’apprentissage de chaque utilisateur. Leur fournir le contenu et les activités les plus pertinents à leurs besoins.

Windows Copilot : Windows Copilot est une nouvelle fonctionnalité qui utilise l’IA pour aider les utilisateurs dans leur travail. Par exemple, il peut suggérer des mots et des phrases au fur et à mesure que vous tapez, ou il peut effectuer des tâches pour vous. Comme remplir des formulaires ou créer des présentations.

Microsoft Editor : Microsoft Editor est un nouvel assistant d’écriture alimenté par l’IA qui peut vous aider à améliorer votre grammaire, votre orthographe et votre style. Il peut également suggérer de nouveaux mots et expressions, et il peut vous aider à trouver le bon ton pour votre écriture.

Focus Assist : Focus Assist est une nouvelle fonctionnalité qui utilise l’IA pour vous aider à rester concentré sur votre travail. Il peut automatiquement désactiver les notifications et bloquer les applications distrayantes, afin que vous puissiez faire avancer les choses.

Game Bar : Game Bar est une nouvelle fonctionnalité qui utilise l’IA pour vous aider à enregistrer et à partager votre gameplay. Il peut également vous fournir des informations utiles, telles que votre fréquence d’images et votre ping.

L’avenir de Windows : alimenté par l’IA

Voici quelques façons supplémentaires d’utiliser l’IA dans Windows :

Recommandations personnalisées : l’IA peut être utilisée pour recommander des applications, des jeux et d’autres contenus aux utilisateurs en fonction de leurs intérêts et de leurs habitudes d’utilisation.

Sécurité améliorée : l’IA peut être utilisée pour détecter et prévenir les logiciels malveillants, les attaques de phishing et d’autres menaces de sécurité.

Productivité accrue : l’IA peut être utilisée pour automatiser des tâches, telles que la planification de réunions, l’envoi d’e-mails et la création de présentations.

Accessibilité améliorée : l’IA peut être utilisée pour rendre Windows plus accessible aux utilisateurs handicapés.

Voici quelques exemples spécifiques de la manière dont l’IA est utilisée dans d’autres produits Microsoft :

Microsoft Office : Microsoft Office est une suite de logiciels de productivité comprenant Word, Excel, PowerPoint et Outlook. L’IA est utilisée dans Microsoft Office pour alimenter des fonctionnalités telles que Smart Lookup. Il permet aux utilisateurs de trouver rapidement des informations sur le Web pendant qu’ils travaillent, et Insights. Cela fournit aux utilisateurs des informations utiles sur leurs données.

Microsoft Azure : Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing qui offre une large gamme de services, dont l’IA. L’IA est utilisée dans Microsoft Azure pour alimenter des fonctionnalités comme Azure Machine Learning. Il permet aux développeurs de créer et de déployer des modèles d’IA et Azure Bot Service. Cela permet aux développeurs de créer et de déployer des chatbots.

Microsoft Teams : Microsoft Teams est une plate-forme de communication et de collaboration qui permet aux utilisateurs de discuter, d’appeler par vidéo et de partager des fichiers. L’IA est utilisée dans Microsoft Teams pour alimenter des fonctionnalités telles que Intelligent Capture. Il permet aux utilisateurs de trouver et d’extraire rapidement des informations à partir de documents et d’Intelligent Insights. Cela fournit aux utilisateurs des informations utiles sur leurs conversations.

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses façons dont l’IA peut être utilisée dans Windows. Alors que la technologie de l’IA continue de se développer, nous pouvons nous attendre à voir des façons encore plus innovantes et utiles d’utiliser l’IA dans Windows.1

