Des voitures autonomes s’affrontent sur le circuit de F1 de Monza : « Nous sommes les premiers en Europe »

L’Indy Autonomous Challenge fait ses débuts au Mimo 2023. Les voitures ne se pilotent pas à distance et chacune a des caractéristiques différentes, il y a ceux qui savent bien freiner ou bien prendre un virage.

Entretien avec Sergio Savaresi

Professeur ordinaire d’automatique à l’École polytechnique de Milan

« Le moteur ne pense pas, c’est le conducteur qui le fait », a déclaré Niki Lauda. Mais les temps ont changé. Pour le moment, il y a des voitures qui courent sur la piste de l’Autodrome de Monza, mais il n’y a pas de pilote à bord au-dessus. Mieux, pas de pilotes humains. Du 16 au 18 juin, pour la première fois en Europe, des voitures autonomes seront en compétition. « Sur la piste, ils courent déjà. Les voitures démarrent et les tours sont chronométrésce n’est pas un tête-à-tête, aussi parce que cette année est une répétition générale en vue de la prochaine », explique Sergio Savaresi, professeur ordinaire d’automatique à l’École polytechnique de Milan, qui, avec son équipe PoliMove, a construit l’une des voitures en la course au MiMo (Milan Monza Motor Show).

« Des compétitions seront organisées en 2024, il est prévu de faire une course ici à Monza et une à Indianapolis. Les essais en piste auront lieu aujourd’hui, demain et dimanche ». Celui qui obtient le meilleur temps gagne. Le format est simple : avec le circuit disponible, les voitures autonomes peuvent effectuer des tours dans différents créneaux surveillés. Mais pour un avenir proche, il peut déjà imaginer un tête-à-tête sur la piste.

« Ce qui va se passer ce week-end, et en 2024, c’est quelque chose d’historique : pour la première Défi autonome Indy« Le tournoi à élimination entre les équipes qui gèrent les voitures autonomes les plus rapides au monde » sort des États-Unis, et les participants s’affronteront sur un circuit routier. Il s’agit d’une avancée importante dans le développement d’une technologie extrêmement complexe qui sous-tendra la révolution de la mobilité dans les décennies à venir. »

Comment fonctionnent les voitures autonomes

Comme l’explique Savaresi, les voitures ne sont pas télécommandées, « beaucoup pensent que dans les courses de voitures autonomes, il y a un pilote derrière, mais ce n’est pas le cas ». Les équipes dans les stands voient tout se passer, comme dans les courses traditionnelles, mais il n’y a pas d’apport extérieur, la voiture fait sa propre course. « Ce n’est pas piloté à distance donc les équipes ne s’en mêlent pas, elles observent juste ».

« Il y a aussi une autre croyance erronée à propos de ces véhicules » poursuit Savaresi « il y a ceux qui croient qu’ils sont des clones ». Ce n’est pas le cas, même les voitures autonomes ont leurs forces et leurs faiblesses, « tout comme les pilotes ». Les algorithmes et les logiciels ne sont pas tous les mêmes, « certains sont bons pour freiner et prendre un virage », chaque voiture a des caractéristiques en fonction de la façon dont elle a été programmée. « Il y a quatre problèmes à résoudre face à un véhicule autonome. La localisation, la perception des obstacles, la trajectoire et la vitesse qu’il doit prendre en fonction des solutions et du contrôle du véhicule ». Comme nous le dit Savaresi, ce sont les quatre piliers fondamentaux, si l’on ne tient pas tout le système s’effondre, et les caractéristiques de la voiture changent en fonction de la façon dont elles sont développées.

Les courses du futur

Une révolution oui, mais il manque l’humain, l’émotionnel, ce duo avec la mort raconté par les pilotes qui transforme la course en épopée. « En ce moment, c’est quelque chose de nouveau, un défi technologique, donc c’est amusant et excitant, précisément parce que nous sommes dans cette phase de pionnier. À l’avenir, cela va changer, par exemple j’imagine que les voitures autonomes rivaliseront avec les pilotes humains ».

Ce n’est pas un format pour le long terme, la course est un test. Avant de faire courir des voitures autonomes sur des circuits avec des pilotes humains, il sera nécessaire d’évaluer chaque risque. « Ce sont des expériences de sécurité, mais dans les prochaines années, il ne sera pas étrange d’avoir des races mixtes », explique Savaresi.

Événements imprévus en piste pour le Politecnico di Milano

« Malheureusement, pendant que nous faisions les essais, il y a eu une simple panne mécanique, notre voiture a été endommagée et il n’est pas possible de la réparer rapidement, alors on nous a donné un chariot élévateur pour pouvoir concourir quand même, et maintenant nous allons comprendre comment fais-le ». La voiture du Politecnico di Milano avait déjà assuré ses premières places, trois victoires en tête-à-tête, deux à Las Vegas et une à Dallas. Le dernier a été remporté lors de laDéfi autonome Indy le 8 janvier 2023, où la voiture a établi un nouveau record du monde en atteignant 290 kilomètres par heure.

« Nous sommes désolés car dans les tours d’essais, nous avons réalisé le meilleur temps de la course en atteignant 280 km/h dans la ligne droite, puis il y a eu l’accident. Il y avait un espoir de gagner, mais parfois cela arrive aussi sur la piste ».

