La modification des messages envoyés sur WhatsApp est désormais possible, mais vous devez le faire rapidement

Enfin, la fonctionnalité tant attendue sur WhatsApp commence à voir le jour. De nombreux utilisateurs de la plate-forme de messagerie instantanée demandent cette fonctionnalité depuis un certain temps maintenant. La fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de modifier un message déjà envoyé est en cours pour les utilisateurs. Pour commencer, cette fonctionnalité est destinée aux utilisateurs de la version de bureau de WhatsApp.

Selon WABetaInfo, cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour certains bêta-testeurs. La société prévoit d’étendre la disponibilité de la version bêta dans les prochains jours. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé cette fonctionnalité plus tôt via la chaîne Instagram de l’entreprise. La fonctionnalité est livrée avec le nom « Modifier le message ».

Quelle est l’utilité de la fonction d’édition de message ?

Cette fonctionnalité aidera de nombreuses façons les utilisateurs de WhatsApp. Par exemple, si vous envoyez un message et réalisez qu’il y a eu une erreur de frappe, vous pouvez rapidement modifier le message et corriger vos erreurs. De plus, si vous faites une déclaration dans un chat et que vous changez d’test, vous pouvez modifier le message et énoncer votre nouvelle idée avant que le destinataire ne la lise. Enfin, vous n’avez pas besoin de supprimer un message et de tout retaper à nouveau.

Une partie notable de cette fonctionnalité est le temps impliqué. Si vous devez apporter des corrections, vous devez être rapide car il existe un calendrier pour cette fonctionnalité. Si vous envoyez un message, vous avez jusqu’à 15 minutes pour modifier le texte et apporter les corrections nécessaires. Après 15 minutes, vous devrez peut-être utiliser l’ancienne méthode en supprimant tout le message du chat et en le renvoyant. Il n’est pas possible de le modifier après 15 minutes.’

Notez également que vous ne pouvez pas modifier un message envoyé depuis un autre appareil. Pour pouvoir modifier un message, vous devrez le faire sur le même appareil que vous avez utilisé pour envoyer le message.

Disponibilité de la fonction de modification de message de WhatsApp

Actuellement, la fonctionnalité est disponible pour certains testeurs bêta à partir d’aujourd’hui. Dans les prochains jours, davantage d’utilisateurs pourront accéder à la version bêta. Le grand public recevra le long métrage dans quelques semaines. Veuillez également noter que la fonctionnalité est actuellement disponible sur la version de bureau de WhatsApp. Vous pouvez le télécharger à partir de la boutique Microsoft et en faire l’expérience.

Pour l’instant, nous n’avons pas encore reçu d’informations crédibles sur sa disponibilité sur les smartphones. Nous surveillons de près cette fonctionnalité car nous attendons tous sa disponibilité sur la version de l’application pour smartphone. Dès qu’il y aura des nouvelles à ce sujet, nous partagerons l’information avec nos lecteurs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine