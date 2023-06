La course des youtubers en Lamborghini était la course vers un monde qui n’existe pas

Créez du contenu, grandissez en nombre, cultivez la communauté. Commencer à collaborer, abandonner l’école, abandonner le travail. Consacrez-vous aux réseaux sociaux. Et surtout : « Croyez en vos rêves ». Nous connaissons le mantra de la plateforme par cœur. Jusqu’à il y a quelques années, il pouvait encore y avoir des gens qui par hasard devenaient des youtubeurs. « J’ai posté des vidéos dans la chambre, je ne pensais pas devenir célèbre ». « Je voulais juste partager ma passion, je ne m’attendais pas à ce succès ». Tout cela aurait pu avoir un sens alors que personne ne pensait encore que l’on pouvait gagner de l’argent sur les réseaux sociaux. Il y a bien longtemps.

Et en fait pour The Borderline ça n’a jamais été comme ça. Les youtubeurs de Rome impliqués dans l’accident qui a coûté la vie à un garçon de 5 ans ont commencé à poster des vidéos en septembre 2020. Les premières sont arrivées le 24 décembre 2020, veille de Noël. Intitulé « Don de 1 000 euros aux sans-abris ». Tout est déjà à l’intérieur. Sujet clickbait, channel graphics, montage avec sons, écritures et effets.

Et il y a aussi Matteo Di Pietro, visage et fondateur de la chaîne. Il fait actuellement l’objet d’une enquête pour homicide au volant d’un véhicule, une situation aggravée par des tests positifs pour les cannabinoïdes. Dans la vidéo, il y avait aussi des t-shirts du créateur The Borderline. Même la marchandise était déjà prête. Tout ce qu’il faut pour marcher dans les pas de ceux qui avant eux avaient déjà commencé à utiliser YouTube pour publier des expériences sociales, des défis aux limites de la survie ou des blagues aux personnes rencontrées dans la rue.

Un modèle. Mieux. Une promesse. Un ensemble de règles non écrites qui peuvent se transformer en une source de revenus. Comme nous l’avons vu dans le passé. Comme l’ont rapporté les journaux. Comme les youtubeurs eux-mêmes ont continué à le raconter avec des vidéos sur leur histoire, des livres autobiographiques mal écrits et des performances théâtrales. Tout un imaginaire qui a peint le métier de youtubeur comme s’il s’agissait d’une carrière exactement comme une autre. Avec ses choses à savoir, ses jalons et ses résultats. Le tout avec une illusion : juste une chambre et une bonne idée.

Tout ce qu’on ne voit pas sur YouTube

La différence, c’est que nous ne sommes pas en 2010. One Piece ne suffit pas et une bonne idée ne suffit pas. YouTube n’est pas une plateforme composée d’enfants qui produisent leurs propres vidéos. C’est un marché, même assez saturé. Des agences de publicité et des agences de gestion sont entrées, des entreprises qui s’occupent de graphisme, de montage vidéo et de promotion sur les réseaux sociaux sont entrées. Pour se démarquer, il faut être plus audacieux et viser des modèles plus lointains. Les Borderline ont visé le modèle le plus distant possible : MrBeast, le youtubeur avec le plus d’abonnés au monde.

MrBeast a déclaré qu’il investissait quatre millions de dollars dans la vidéo. Derrière lui, il y a une si grande structure qu’il a expliqué qu’il y a une équipe comptable qui est chargée d’évaluer la viabilité financière de chaque projet. Un modèle qui lui permet de réaliser des vidéos en Antarctique, dans le désert et à bord de yachts millionnaires. Un contenu qui attire encore plus d’argent et encore plus d’annonceurs. Ce qui rend les personnes qui apparaissent dans les vidéos plus riches et plus célèbres. Un modèle que les Boderline ont chassé sans avoir même de loin une structure comparable à celle de leur idole.

Ils étaient seuls dans la voiture, sans chauffeur, sans agent de sécurité, sans avocat ni médecin. Ils ont improvisé, ils n’ont pas envisagé les risques, aveuglés par le désir d’atteindre un objectif, de devenir comme les protagonistes des vidéos qu’ils ont visionnées tout au long de leur adolescence. Ils ont commencé une course qui est arrivée à ce point. Jusqu’à penser que louer une voiture de 600 CV et y vivre 50 heures était le meilleur moyen d’avoir un morceau du futur.

Je viens de la province de Milan et des années 90. Cela ne dit pas tout de moi, mais presque. Now Tech Reporter chez Netcost-security.fr, premier reporter à Settegiorni, étudiant à l’école Walter Tobagi, stagiaire à RaiNews24, collaborateur au Corriere della Sera et membre de la première équipe éditoriale d’Open.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :