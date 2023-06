Centrale électrique de balcon sans l’approbation du propriétaire ? Autorisé en principe !

Utiliser l’énergie solaire pour réduire les factures d’électricité et faire du bien à l’environnement ? Ceci est rendu possible par les centrales électriques de balcon, qui peuvent être installées presque n’importe où. Nous vous expliquons pourquoi l’installation est un bal légal et vous devriez gagner votre propriétaire à l’affaire.

Contenu:

Dois-je obtenir un permis pour la centrale de balcon ?

Dans ce cas, il faut d’abord clarifier cela. Il est toujours conseillé d’enregistrer votre propre système solaire auprès de l’opérateur de réseau local. Parce que s’il découvre que les compteurs d’électricité fonctionnent à l’envers, cela devrait entraîner des conséquences désagréables. L’inscription se fait généralement en ligne, est généralement gratuite pour vous et vous protège des conséquences désagréables telles qu’une plainte ou une demande de dommages et intérêts.

Vous n’avez pas besoin d’obtenir l’autorisation du propriétaire. Mais vous pouvez le faire et gagner votre propriétaire à la cause. C’est du moins l’état actuel des choses. Sauf accord écrit entre le propriétaire et le locataire.

Puis-je installer une centrale électrique de balcon contre la volonté de mon propriétaire ?

La modification structurelle du bien locatif contre la volonté du bailleur n’est généralement pas autorisée. Mais il existe des exceptions et aussi – pour faire simple – un droit à être toléré pour les mesures de modernisation structurelle (§ 554 al. 2 BGB).

Apparemment, cela inclut également les centrales électriques de balcon, à condition qu’elles soient installées de manière professionnelle et n’endommagent pas le tissu du bâtiment.

Le tribunal de district de Stuttgart a créé un précédent correspondant. Le processus (numéro de dossier 37 C 2283/20 – arrêt ici en PDF) peut être résumé comme suit : les locataires d’un appartement de Stuttgart ont installé sur leur balcon un système solaire installé par des professionnels et alimenté en électricité via une prise extérieure.

Le propriétaire n’a pas aimé cette intervention structurelle – c’est pourquoi il s’est plaint. Et perdu. Le tribunal a conclu que le propriétaire pouvait faire ce qu’il voulait de sa maison. Mais cela se résume à une considération mutuelle.

La transition énergétique a notamment été déterminante pour le non-lieu du procès. Littéralement:

« L’utilisation de l’énergie solaire entraîne non seulement des économies d’énergie pour les locataires, […] mais aussi pour économiser de l’énergie. Dans le cadre du virage énergétique politiquement aspiré vers les énergies renouvelables, le système solaire apporte également des avantages objectifs – bien qu’à petite échelle – du point de vue de la protection de l’environnement, qui est ancrée comme objectif national dans l’article 20a de la Loi fondamentale. . […] Cependant, la condition de base pour toute demande de tolérance par le locataire doit être qu’une installation professionnelle soit effectuée pour éviter tout danger pour les tiers et d’éventuels dommages matériels. […] » Motivation du jugement du tribunal de district de Stuttgart

Cependant, le jugement n’est pas contraignant pour les autres tribunaux et n’a pas encore été annulé ou confirmé par une juridiction supérieure. Néanmoins, en tant que locataire, vous devriez bénéficier du support du législateur. En raison d’un amendement à la loi sur la propriété et au code civil, les propriétaires ne peuvent interdire une centrale électrique de balcon que s’ils ont de très bonnes raisons.

Il est toujours préférable d’y aller avec la permission de votre propriétaire si vous voulez éviter les ennuis à l’avance.

Soyez du bon côté avec une installation professionnelle

Il semble donc que le propriétaire ne puisse pas refuser d’approuver l’installation d’une centrale électrique de balcon si elle a été installée par des professionnels.

Vous pouvez lire toutes les normes et essayer de les observer. Cependant, nous vous recommandons clairement de vous adresser à une société d’électricité spécialisée ou à notre service Euronics pour l’installation du système solaire. Ils installent correctement le système solaire sur votre balcon.

Quels avantages un système solaire aurait-il pour moi en tant que propriétaire ?

Si vous louez une propriété ou des appartements, vous bénéficiez également d’une installation photovoltaïque sur le balcon ou sur le toit. Une fois que vous les avez installés, vous pouvez vendre l’énergie solaire produite aux locataires.

Pour vous, cela indique des revenus réguliers et l’énergie solaire est également intéressante pour les locataires. Parce que la loi de 2017 sur l’électricité des locataires stipule que les propriétaires ne peuvent vendre de l’électricité solaire que si elle est moins chère que le fournisseur d’électricité local, généralement le service public municipal.

L’énergie solaire est actuellement au prix de 10 cents à 15 cents par kWh. L’électricité produite de manière durable ne coûte qu’une fraction du prix actuel du marché de l’électricité produite de manière conventionnelle.

Cependant : Une clause de location dans laquelle le locataire est obligé d’acheter votre énergie solaire n’est pas valide.

Soit dit en passant, il existe aussi une solution solaire « douce » qui n’alimente pas tout le foyer en électricité, mais alimente en énergie des appareils tels que votre smartphone, ordinateur portable ou console de jeux : les panneaux solaires mobiles, par exemple de chez Jackery.

(Responsable : Kindel Media | Pexels)

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :