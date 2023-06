Sony entre dans les premiers tests de cloud gaming avec les jeux PlayStation 5

En un mot : Plus de preuves ont émergé indiquant que Sony travaille à l’amélioration de sa plate-forme de jeu en nuage. Il a récemment commencé des tests pour voir s’il pouvait gérer le streaming de jeux PlayStation 5. La société souhaite ajouter des titres PS5 au catalogue de jeux en nuage existant. Cependant, il peut également effectuer des tests de résistance pour voir s’il peut gérer les titres les plus exigeants dans le but de faire passer Project Q à un appareil de diffusion en continu plutôt qu’à un simple accessoire de lecture à distance.

Sony a commencé les tests de cloud gaming PlayStation 5. Le fabricant de consoles a déclaré qu’il prévoyait d’offrir une fonctionnalité de streaming PS5 aux membres PlayStation Plus Premium. L’avantage comprendra une sélection de titres du catalogue PS +, des essais et des jeux détenus.

« Nous testons actuellement la diffusion en continu dans le cloud pour les jeux PS5 pris en charge – cela inclut les titres PS5 du catalogue de jeux PlayStation Plus et des essais de jeux, ainsi que les titres PS5 numériques pris en charge que les joueurs possèdent », a déclaré Nick Maguire, directeur de Sony Interactive Entertainment, dans un blog mercredi. poste.

Maguire a déclaré que la société se concentrait sur l’amélioration de la valeur de son abonnement de premier plan pour les abonnés existants et nouveaux. Cependant, il peut y avoir un motif secondaire pour les tests.

Le mois dernier, Sony a officiellement annoncé Project Q, un appareil de jeu portable qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux PS5 via l’application Remote Play. L’appareil est strictement destiné à recevoir du contenu diffusé en continu à partir de la console de l’utilisateur et n’a aucune capacité de jeu en nuage. Cette faiblesse lui laisse peu à offrir par communiqué à d’autres alternatives comme Remote Play sur un smartphone ou une tablette avec une manette.

Peu de temps après avoir annoncé le projet Q, le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a déclaré dans une interview que le cloud gaming posait problème en raison des « défis techniques ». Cependant, l’entreprise est prête à surmonter ces obstacles. C’était une déclaration un peu étrange étant donné que Sony développe sa plate-forme de jeu en nuage, anciennement appelée PlayStation Now, depuis plus de 10 ans.

À la lumière du développement du projet Q, il se pourrait que Sony voie que l’ordinateur de poche n’est pas si attrayant s’il ne peut diffuser des jeux qu’à partir d’une PS5. Il souhaite probablement faire pivoter le Q dans une position où il peut gérer les jeux via Remote Play ou directement depuis le cloud, mais doit s’assurer qu’il offre une expérience satisfaisante. Cette capacité rendrait l’appareil plus agréable au goût pour les utilisateurs qui se sont surtout moqués de l’idée. Cela ferait également de PlayStation Plus un meilleur concurrent du Xbox Game Pass, qui propose déjà des jeux en nuage aux clients.

Maguire n’avait pas de date pour l’option de jeu en nuage PS +. La fonctionnalité en est actuellement aux « premières étapes », donc cela pourrait prendre un certain temps. La société semble travailler sur l’ajout de titres au cas par cas et souhaite probablement s’assurer qu’elle a suffisamment de viande sur les os avant de réorganiser l’ensemble de la plate-forme.

Il convient de mentionner que PS Now a été intégré à PS + Premium, de sorte que les clients peuvent actuellement diffuser des jeux, mais uniquement pour les titres PS4, PS3 et classiques. Malheureusement, PS Now a eu du mal à générer des abonnements pendant des années en raison de problèmes de décalage et de latence, ce qui a finalement conduit Sony à autoriser les joueurs à télécharger des jeux. Jusqu’à ce que ce problème soit résolu, la croissance de PS+ Premium stagnera probablement puisque le cloud gaming est son principal avantage.

