C’est le premier canapé Ikea qui se déplie et se transforme en sac

Le projet a été développé par SPACE10, un studio de design avec lequel Ikea expérimente le mobilier du futur. Le projet s’appelle Couch in an Envelope et a été conçu grâce à l’intelligence artificielle.

Pas de camionnettes, pas de pièces à assembler, pas de manuels d’instructions qui ne correspondent pas à l’original. Le 13 juin, Ikea a présenté un nouveau canapé transformable en sac et transportable d’une seule main. Bien sûr, pour le transporter, vous devez avoir une main entraînée, étant donné que le poids final est d’un peu moins de 10 kilogrammes. Le nouveau projet de la société suédoise s’appelle Couch in an Envelope et repose sur un cadre en aluminium avec un rembourrage pouvant être plié jusqu’à la taille d’un (grand) sac.

Le Couch in an Envelope a une conception modulaire : il peut être combiné avec d’autres Couch in an Envelope et ainsi créer un canapé avec encore plus de sièges. L’ensemble du projet serait alors éco-durable. Le cadre devrait être construit en aluminium tandis que les revêtements seraient en mousse de cellulose et de mycélium, un matériau produit à partir de champignons. Le conditionnel est obligatoire, étant donné que le Canapé dans une enveloppe n’a pas été présenté dans le catalogue officiel d’Ikea ​​mais par SPACE10, une étude soutenue par le géant suédois du meuble chargé d’expérimenter ce que sera l’avenir de ce marché.

Le canapé créé avec l’intelligence artificielle

En plus du projet final, SPACE10 a également essayé d’innover tout le processus de création. En fait, Couch in an Envelope a été créé à partir d’un logiciel d’intelligence artificielle générative (IA) tel que Midjourney. Les designers ont demandé à AI de créer de nouvelles images de nouveaux canapés plus légers et plus faciles à transporter.

Cependant, ici ils se sont heurtés à une des limites de l’intelligence artificielle : ces logiciels sont en fait basés sur des choses déjà existantes, alors quand on leur demande de concevoir un canapé ils reproposent des formes déjà connues. Ce n’est qu’en forçant la main sur les invites, les instructions données par les humains, que l’intelligence artificielle peut comprendre comment construire le nouveau projet.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :