WhatsApp est prêt à lancer des messages vidéo de 60 secondes

Les développeurs de WhatsApp travaillent toujours dur pour fournir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs d’Android et d’iOS. L’une des dernières fonctionnalités introduites dans la version bêta est la possibilité de partager de courtes vidéos allant jusqu’à 60 secondes. Bien que la fonctionnalité ne soit actuellement disponible que pour les bêta-testeurs sélectionnés, elle sera progressivement déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir.

WhatsApp présente des messages vidéo de 60 secondes dans la dernière mise à jour bêta pour iOS et Android

Selon WabetaInfo, la fonction de messages vidéo était présente dans la version bêta 23.6.0.73 pour iOS. Permettre aux utilisateurs de partager de courtes vidéos d’une durée maximale de 60 secondes. Cette fonctionnalité offre un moyen avancé de communiquer rapidement avec des vidéos. La même fonction était également présente lors du développement de la mise à jour bêta de WhatsApp pour Android 2.23.8.19. Pour vérifier si la fonctionnalité est disponible sur votre compte, vous pouvez appuyer sur le bouton du microphone dans la barre de discussion dans n’importe quelle conversation. S’il se transforme en bouton d’appareil photo, cela indique que vous pouvez déjà enregistrer des messages vidéo.

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante car les messages vidéo enregistrés en temps réel offrent un sentiment d’immédiateté et d’authenticité. De plus, les messages vidéo seront toujours cryptés de bout en bout. Cela indique que personne en dehors de la conversation, pas même WhatsApp, ne peut y accéder. Il convient de noter que les messages vidéo ne peuvent pas être transférés directement via l’application. Cependant, vous pouvez toujours les enregistrer via l’enregistrement d’écran car ils n’utilisent pas le mode « voir une fois ».

Dans l’ensemble, l’introduction de la fonctionnalité de messages vidéo est un développement passionnant pour les utilisateurs de WhatsApp. Il offre une nouvelle façon de communiquer rapidement et authentiquement. Tandis que le cryptage de bout en bout garantit que la conversation reste privée et sécurisée. Au fur et à mesure que la fonctionnalité sera déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, il sera intéressant de voir comment les utilisateurs la reçoivent et son impact sur la façon dont nous utilisons l’application.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine