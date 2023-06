La première cartouche Atari 2600 officielle depuis plus de 30 ans est en route

En bref : peu de choses montrent l’âge d’une personne comme un aveu que l’Atari 2600 était leur première machine de jeu. Pour ceux d’entre nous qui se souviennent d’avoir joué à Pitfall sur ces joysticks caoutchouteux à un seul bouton, voici quelques nouvelles pleines de nostalgie : la première cartouche officielle pour la console rétro depuis 1990 est en route.

Mr. Run and Jump est un jeu de plateforme 2D qui, selon Atari, offre une conception de niveau précise, un gameplay fluide et un défi formidable. Il sera disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series S/X et Atari VCS.

Le jeu a l’air Colorful et rapide, évoquant des plateformes comme Super Meat Boy. Il offre également plus de 30 heures de jeu et une fonctionnalité de contre-la-montre. Mais tout cela est pour la version disponible sur les consoles modernes et le PC.

Si vous possédez toujours un Atari 2600, vous voudrez peut-être acheter une version en édition limitée de Mr. Run and Jump qui est en cours de lancement pour la machine 8 bits. Il est expédié avec six mondes, 80 niveaux, cinq types d’ennemis et un système de notation : les joueurs commencent avec 25 000 points, avec un point supprimé pour chaque seconde qui passe et 100 supprimés lors d’une collision avec des ennemis.

Notez qu’il n’y a pas de code de téléchargement pour la version moderne du jeu incluse dans la boîte – il s’agit uniquement de la version Atari 2600.

Le jeu Atari 2600 sera disponible en précommande le 31 juillet pour 59,99 $. Atari indique que les cartouches ont été assemblées aux États-Unis à partir de matériaux de haute qualité et sont expédiées avec des connecteurs plaqués or et des bords biseautés pour éviter d’endommager les broches. Vous obtenez également une boîte scellée et un manuel de jeu.

En 2021, Atari a lancé le programme AtariXP dans lequel la société vend 2600 jeux inédits comme Aquaventure, Saboteur et Yars’ Return au format cartouche. Il existe également des jeux disponibles qui ont été lancés en quantités limitées et des éditions collectors, qui peuvent se vendre à des prix élevés. L’Atari XP 50th Anniversary: ​​Limited Edition Set Of 10, par exemple, coûte 999,99 $.

