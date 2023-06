James Sunderland de retour le 29 septembre dans Silent Hill 2 Remake ?

Une liste de stores de jeux vidéo australiens a peut-être révélé la date de sortie du remake très attendu de Silent Hill 2. Selon la fuite, James Sunderland devrait faire son retour le 29 septembre plus tard cette année. Bien que nous ne puissions pas être sûrs que la date soit réelle, il est logique de publier des jeux importants le vendredi.

La fuite a d’abord été signalée sur ResetEra, puis est apparue sur Gorilla Gaming. Même si GorillaGaming n’est pas bien connu, il faut être prudent lors de l’évaluation de la véracité de la date de sortie. Dusk Golem, un initié de confiance de Silent Hill, a fait des commentaires qui sont cohérents avec cette fuite. Ils ont fait référence à trois bandes-annonces de jeux Silent Hill à venir. Ils ont suggéré qu’il y aurait une émission PS, car le remake de Silent Hill 2 devrait être une exclusivité PS5 à durée limitée.

Compte tenu des commentaires négatifs que de nombreux fans ont reçus lors du dernier, il reste à voir s’il y aura un autre PlayStation Showcase cette année. Certains peuvent se demander pourquoi le remake de Silent Hill 2 n’a pas été inclus dans la dernière vitrine. En conséquence, la date de sortie annoncée doit être traitée avec suspicion. Les boutiques en ligne utilisent parfois des rumeurs comme dates temporaires pour inciter les personnes à précommander tôt. Il est préférable d’attendre une annonce officielle avant d’acheter quoi que ce soit.

D’autres jeux à l’horizon aux côtés de Silent Hill 2

En plus du remake de Silent Hill 2, Konami travaille également sur d’autres projets liés à Silent Hill. Silent Hill : Ascension est un jeu interactif où les joueurs peuvent regarder des épisodes et participer à des mini-jeux pour gagner des points en votant sur les actions des personnages. Une bande-annonce surprise du jeu est sortie il n’y a pas si longtemps. Bien que peu de choses aient été dites sur Silent Hill : F et Silent Hill : Townfall depuis leur annonce en octobre, il semble probable que les bandes-annonces des deux jeux seront bientôt publiées.

Les fans de la franchise Silent Hill seront ravis des récents événements qui ont eu lieu. Propulsé par Unreal Engine 5, Silent Hill 2 promet de mettre à jour le classique de 2001 avec une technologie de pointe. Sony utilisera une technologie de pointe pour capturer des expressions faciales réalistes, créant une variété d’émotions sans que les personnages ne parlent. Le jeu sera disponible sur PC et PlayStation 5.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine