Western Digital espère sortir des disques HAMR d’ici 1,5 ans

Tourné vers l’avenir : à une époque où les jeux sont plus grands que jamais, le contenu 4K est facilement disponible et nos téléphones enregistrent en 8K, un stockage haute capacité est essentiel. Western Digital prévoit de lancer son chapeau sur le marché des disques durs haute capacité, annonçant son intention de lancer des disques HAMR dans les 18 mois.

Récemment, nous avons couvert l’annonce par Seagate de la sortie imminente de nouveaux disques durs d’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR). La révélation a suscité l’enthousiasme en raison de la confirmation que les disques durs grand public de 32 To parviendront aux acheteurs plus tard cette année. Cependant, cela a laissé d’autres curieux de savoir ce que Western Digital, sans doute le plus grand concurrent de Seagate, avait dans sa manche.

Pendant des années, Western Digital avait hésité à adopter HAMR comme méthode de production de disques durs haute capacité. Au lieu de cela, Western Digital a initialement choisi d’utiliser l’enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (MAMR) pour développer ses disques. Cependant, après des années de taquineries et de battage médiatique, Western Digital s’est silencieusement éloigné de MAMR et a commencé à utiliser HAMR dans sa production.

Lors d’une récente conférence, le directeur financier et vice-président exécutif de Western Digital, Wissam Jabre, a été interrogé sur la roadmap de l’entreprise concernant les lecteurs HAMR. Jabre a déclaré: « Je pense que nous sommes probablement du côté HAMR, nous avons probablement un an à 1,5 an et plus avant d’obtenir une sorte de production en volume. »

Jabre a également souligné que les ingénieurs de Western Digital ont réalisé de nombreux travaux de R&D concernant les disques HAMR et veulent s’assurer que les produits sont fiables avant que les disques n’atteignent les consommateurs dans un proche avenir.

Une roadmap publiée par Western Digital pourrait fournir des indices sur les capacités potentielles des premières oscillations de l’entreprise sur le marché HAMR. Actuellement, le disque de plus grande capacité de Western Digital se situe à 22 To et utilise sa technologie d’enregistrement magnétique perpendiculaire assisté par énergie (ePMR). Les plateaux utilisant ePMR peuvent contenir jusqu’à 1,1 To par pouce carré.

Cette capacité de plateau peut être presque doublée sur les disques HAMR, Western Digital espérant pouvoir éventuellement presser jusqu’à 2 To par pouce carré sur un seul plateau. Cela pourrait donner aux disques HAMR de Western Digital des capacités de stockage de 50 To ou même plus à l’avenir. Cependant, il a fallu des années à Western Digital pour atteindre 22 To avec la technologie ePMR, nous attendons donc peut-être un certain temps pour les disques durs grand public de plus de 50 To.

Dans l’ensemble, les années à venir pourraient être un bon moment pour ceux qui veulent juste le plus de stockage possible, que ce soit pour stocker des jeux, des films ou des photos de 200 mégapixels. Mieux encore, l’adoption de la technologie par Western Digital et Seagate indique que nous pourrions voir une certaine concurrence sur le marché, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix plus rapide que prévu.

