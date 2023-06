Microsoft annonce Flight Simulator 2024 mais poursuivra-t-il son plan de support de 10 ans pour MSFS 2020 ?

En un mot : Microsoft a annoncé une nouvelle version de Flight Simulator dans le prolongement de sa très populaire version 2020. Microsoft Flight Simulator 2024, développé par Asobo Studio, devrait inclure des activités de vol supplémentaires, telles que des montgolfières, la lutte contre les incendies aériens, etc. Flight Sim 2024 sera lancé sur Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Cloud Gaming, Windows 10/11 et Steam l’année prochaine.

Microsoft affirme que Flight Simulator 2024 sera « le simulateur de vol le plus sophistiqué, immersif et impressionnant de tous les temps », utilisant les dernières technologies de simulation, de cloud et d’apprentissage automatique. Ce sera une suite autonome mais prend en charge tous les avions et aéroports actuellement disponibles de Flight Sim 2020. La plupart des modules complémentaires du jeu 2020 fonctionneront également dans Flight Sim 2024, à moins de « très peu d’exceptions ».

Flight Simulator 2024 comprendra une gamme étonnante de carrières. Les joueurs trouveront encore plus d’activités et de types de vol à maîtriser dans la dernière édition. Les nouvelles carrières et activités MSFS 2024 incluent :

Lutte aérienne contre les incendies

Chercher et sauver

Transport de fret par hélicoptère

Ambulance aérienne

Aviation agricole

Sauvetage en montagne

Parachutisme aéronautique

Construction Aérienne

Transport de fret industriel

Opérations de fret à distance

Service d’affrètement VIP

Course aérienne

Driver de planeur

Recherche scientifique

Vols expérimentaux

Entraînement à basse altitude

Service de transport exécutif

Excursions en dirigeable

Voyages en montgolfière

Il n’est pas immédiatement clair si Asobo a étoffé toutes ces « carrières » avec suffisamment d’options de jeu. Par exemple, certains auront intrinsèquement plus à offrir, comme la lutte aérienne contre les incendies ou la recherche et le sauvetage. A l’inverse, les voyages en montgolfière semblent relativement limités par nature.

Ceux qui craignent que Microsoft n’abandonne MSFS 2020 une fois les lancements de suivi devraient être heureux d’apprendre qu’il continuera à prendre en charge 2020 après le lancement de Flight Sim 2024. L’ancien titre continuera à recevoir les mises à jour Aircraft and Avionics, Core Sim, City et World.

L’annonce de Flight Sim 2024 a été un peu surprenante, car Microsoft avait annoncé son intention de prendre en charge la version actuelle jusqu’à une décennie après sa sortie. Dans le cadre de ces plans, la société a de nombreuses nouvelles fonctionnalités et extensions en préparation pour le jeu 2020, y compris une extension « Dune » qui sera déployée le 3 novembre parallèlement à la sortie de Dune : Partie 2.

Cela dit, il sera intéressant de voir si Microsoft s’en tiendra à son plan décennal pour Flight Sim 2020 après la sortie de Flight Sim 2024.

