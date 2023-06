Que se passe-t-il sur Reddit : pourquoi les principales communautés deviendront noires en signe de protestation

Ce n’est pas la première fois, Reddit est un terrain chaud où les révolutions s’enracinent bien. Désormais plusieurs communautés ont décidé de fermer pour s’opposer à la monétisation des logins.

La révolution Reddit a commencé. Alors qu’un manifeste commençait à faire rebondir ce message : « Le 12 juin, de nombreux sous-reddits deviendront noirs pour protester contre cette politique. Certains reviendront après 48 heures. D’autres disparaîtront définitivement à moins que le problème ne soit correctement résolu. » La politique en question, celle qui a fait le buzz, concerne le changement d’API, d’applications tierces pour Reddit comme Apollo ou Reddit is Fun. Un accès premium coûteux sera introduit et les applications Reddit populaires, telles qu’Apollo, qui permettent aux utilisateurs de naviguer sur le site avec une interface personnalisable, seront progressivement supprimées.

« Ce n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère – nous faisons ce que nous faisons parce que nous aimons Reddit et nous croyons vraiment que ce changement rendra impossible de continuer à faire ce que nous aimons », poursuit le message. Ce n’est pas la première fois, Reddit est un terrain chaud où les protestations s’enracinent bien. Par exemple, en 2021, des centaines de communautés se sont enfermées pour protester contre l’embauche par l’entreprise d’un ancien politicien britannique, et en 2020, les modérateurs ont lancé un recours collectif pour protester contre les politiques de discours de haine sur Reddit.

Manifestations sur Reddit

Certaines des plus grandes communautés fermeront leurs portes pour protester contre la décision de Reddit de monétiser les connexions. Plus de 3 000 subreddits ont rejoint la manifestation et deviendront « privés » le lundi 12 juin, de sorte que toute personne extérieure à la communauté ne pourra pas voir leurs publications. Des forums tels que r/todayilearned, r/funny er/gaming, avec plus de 30 millions de membres, se joindront à la campagne, tandis que d’autres avec plus de 1 million de membres, comme r/iPhone er/unexpected, ont déjà commencé la grève.

Comme nous l’avons dit, les changements tournent tous autour d’un accès premium, 5 $ par mois selon le développeur d’Apollo, Christian Selig. Porprio Apollo, l’application iOS pour utiliser Reddit développée par Selig, a annoncé sa fermeture en raison du passage aux API payantes de Reddit.

Les protestations ont été recueillies dans des lettres ouvertes, comme celle du modérateur BuckRowdy, cosignée par d’autres subreddits. Il explique : « Dans de nombreux cas, ces applications offrent des outils supérieurs, une personnalisation, des interfaces simplifiées et d’autres améliorations de la qualité de vie que l’application officielle n’offre pas. La perte potentielle de ces services en raison des changements de prix aurait un impact significatif sur notre capacité à modérer efficacement ».

Réponse du porte-parole

Le porte-parole de Reddit, Tim Rathschmidt, a expliqué à The Verge que la plupart des personnes qui utilisent l’API n’auront pas à payer pour l’accès, et a souligné que l’API de données de Reddit est libre d’utilisation dans les limites du taux de Reddit, « à condition que les applications ne soient pas monétisées. » Rathschmidt a également ajouté que l’accès à l’API restera gratuit pour les outils de mod et les bots.

Il a ajouté sur Mashable : « Nous dépensons plusieurs millions de dollars en frais d’hébergement et Reddit doit être payé équitablement pour continuer à prendre en charge les applications tierces à forte utilisation. Nos tarifs sont basés sur les niveaux d’utilisation, ils sont donc comparables à nos coûts. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :