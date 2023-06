Nouveau téléphone portable Sharp repéré sur FCC avec batterie 7240mAh et SoC Dimensity 700

Sharp a publié le mois dernier la gamme de produits de téléphonie mobile de la série Aquos 2023. Cette nouvelle série comprend le produit phare Aquos R8, Aquos R8 Pro et le milieu de gamme Aquos Wish 3. Selon le média japonais Sumahodigest, Sharp a récemment un nouveau téléphone qui a passé la certification FCC. Selon le rapport, le nom de code du nouvel appareil de Sharp qui est apparu dans la base de données de la FCC est APYHRO00327. La liste FCC indique que le téléphone mobile sera fourni avec un SoC MT6833, qui est la puce Dimensity 700. Rappelons que l’Aquos Wish 3 de milieu de gamme utilise également la même puce Dimensity 700.

En plus de la puce, la liste révèle également quelques détails sur le futur téléphone mobile. La liste révèle que cet appareil utilisera deux batteries 3620mAh. Cela indique que la batterie totale de ce téléphone mobile atteint 7240 mAh. La base de données FCC montre également que ce téléphone mobile de milieu de gamme prendra en charge le WiFi 6. Sumahodigest pense que ce téléphone mobile possède un petit nombre de certifications de bande de fréquence LTE, et il peut s’agir d’un appareil personnalisé que Sharp a coopéré avec des opérateurs japonais.

À quoi s’attendre

Pour l’instant, nous ne savons pas à quoi nous attendre du prochain téléphone de Sharp. Cependant, son dernier téléphone mobile, Aquos R8 Pro, dispose d’un écran tactile de 6,60 pouces avec une résolution de 2730 pixels par 1260 pixels. Le téléphone est double SIM et dispose d’options de connectivité telles que Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC et USB Type-C. Il dispose également d’une reconnaissance faciale 3D et d’un capteur d’empreintes digitales. Bien que la société ne soit pas aussi active sur le marché de la téléphonie mobile, elle possède d’autres téléphones comme Aquos V6 Plus, Aquos V6, Aquos Wish, Aquos zero6, Aquos sense5G, Aquos sense4 plus, Aquos Zero 2, Aquos R5G etc.

Il est important de noter que les téléphones portables Sharp ne sont vendus qu’au Japon et représentent une petite part de marché dans le pays.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine