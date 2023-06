Demande de fonctionnalité : la musique téléchargée sur Apple Music doit être automatiquement restaurée

C’est une expérience que nous avons tous vécue, j’en suis sûr. Votre vol décolle, vous parcourez la sélection musicale sur le système de divertissement en vol, décidez que vous préférez écouter vos propres listes de lecture Apple Music téléchargées, puis… découvrez qu’elles ne sont plus sur votre iPhone.

La musique téléchargée semble avoir pour habitude de disparaître de nos iPhones au moment où nous en avons le plus besoin…

J’avais l’habitude de garder toute ma musique chargée en permanence sur un iPod, donc j’avais toujours toute ma musique tout le temps. Chez moi, je streamais également toute ma musique en local, depuis un netbook dédié et un disque dur externe connecté à ma hifi.

Depuis longtemps, je suis passé au streaming de musique comme source principale, et avec des données illimitées à la maison et sur mon iPhone, je diffuse principalement depuis Spotify* ou Apple Music directement.

* C’est une longue histoire pourquoi j’utilise les deux, et je prévois de laisser tomber l’un ou l’autre d’ici peu.

Cependant, alors qu’Apple agit parfois comme s’il pensait que nous vivions tous dans un monde toujours connecté d’Internet haut débit, la plupart d’entre nous ne le font pas. Nous voyageons sur des services de métro souterrains qui ont un wifi limité ou inégal. Nous volons dans des avions sans wifi ou avec des plans qui excluent le streaming. Nous visitons même parfois des endroits dans le monde avec une couverture mobile médiocre ou inexistante.

Il y a donc toujours un rôle pour le stockage de musique local, et heureusement, Apple Music et Spotify nous permettent de télécharger de la musique pour une écoute hors ligne. En effet, pas plus tard qu’hier, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré que la société testait plus loin, et automatiquement télécharger votre musique récemment jouée aussi.

Le problème que je rencontre avec les deux services, mais plus souvent avec Apple Music, c’est qu’il n’est pas toujours là.

Il y a un scénario évident : lorsque nous achetons un nouvel iPhone et oublions de retélécharger de la musique. Mais j’ai également eu la même chose avec les mises à jour iOS, et parfois sans aucun déclencheur apparent. Peut-être quand le vent vient de l’ouest.

Je peux accepter qu’il y ait des scénarios où je dois retélécharger de la musique, mais ce que je ne veux pas, c’est devoir le faire manuellement à chaque fois. Ce que je ne veux surtout pas, c’est ne pas savoir que mes listes de lecture hors ligne ont disparu jusqu’à ce que j’en ai besoin.

Ma demande de fonctionnalité est donc très petite. Chaque fois que je télécharge de la musique, Apple Music doit la marquer dans le cloud. Ensuite, si la musique téléchargée est perdue, l’application devrait automatiquement la télécharger à nouveau pendant la nuit.

De cette façon, il sera toujours là quand j’en aurai besoin, que ce soit après le passage à un nouvel iPhone, la mise à niveau vers une nouvelle version d’iOS ou le changement de direction du vent.

S’agit-il d’un problème que vous avez rencontré et d’une solution que vous aimeriez voir ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.



