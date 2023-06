Comment LinkedIn utilise l’intelligence artificielle pour améliorer le contenu publicitaire

LinkedIn a rejoint la tendance des grandes plateformes technologiques. Ceux-ci utilisent l’intelligence artificielle pour aider les annonceurs à créer des campagnes plus efficaces et créatives. Le réseau social professionnel a mis en place son propre outil pour proposer différents textes d’introduction aux annonces, en fonction des données de la page et de l’objectif de l’annonceur.

LinkedIn parie sur l’IA pour ses publicités

L’outil utilise des modèles OpenAI pour générer différentes suggestions de copie, en fonction des informations que l’annonceur saisit dans le champ « texte d’introduction » du gestionnaire de campagne. Pour obtenir différentes suggestions pour ce texte, l’annonceur devra activer le Switch « Générer des suggestions de copie ».

La fonctionnalité est actuellement en test et disponible pour certains clients en Amérique du Nord. La société prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, d’étendre la fonctionnalité à de nouveaux territoires et d’ajouter la prise en charge de plus de langues dans les mois à venir.

Abhishek Shrivastava, vice-président des produits de LinkedIn, a déclaré dans un communiqué : « Nous savons que vous devez faire plus avec moins de ressources tout en démontrant un retour sur investissement pour votre entreprise. Les suggestions de copie basées sur l’IA peuvent vous aider à stimuler votre créativité et à réduire le temps que vous consacrez à vos tâches quotidiennes, afin que vous puissiez continuer à vous concentrer sur ce qui compte : continuer à produire des campagnes mémorables et à développer votre marque. »

LinkedIn a tiré parti de l’intelligence artificielle générative de plusieurs manières. En mars, il a introduit une fonctionnalité qui utilisait l’intelligence artificielle pour rédiger une introduction à un article. Le même mois, la société appartenant à Microsoft a également publié un outil pour créer de courtes vidéos avec des effets spéciaux.

Il est important de comprendre que lorsque les gens utilisent ces outils, LinkedIn n’indique pas si tout ou partie du texte est généré par l’intelligence artificielle. L’utilisation de l’intelligence artificielle générative pour les publicités devient une fonctionnalité régulière des solutions marketing de Big Tech.

En mai, Meta a lancé sa suite de projets qui aident les annonceurs sur différents aspects du marketing numérique. Quelques semaines plus tard, Google a présenté une nouvelle étude de produit, qui permet aux annonceurs de créer des images personnalisées pour leurs produits. L’entreprise utilise également l’intelligence artificielle pour optimiser les offres et les budgets.

