OnePlus Nord N30 5G est officiel avec des caméras triples 108MP à 299,99 $

OnePlus a lancé le Nord N20 5G en avril de l’année dernière. Et plus d’un an plus tard, le constructeur chinois a décidé de présenter son successeur, le OnePlus Nord N30 5G. Cependant, seuls quelques composants ont connu des changements significatifs.

Le OnePlus Nord N30 5G a de nombreuses caractéristiques similaires trouvées dans le N20 5G. Même l’extérieur est un peu le même. Vous trouverez des caméras arrière dans la même disposition. Mais OnePlus a fait quelques mises à jour pour lui donner une nouvelle sensation et des fonctionnalités améliorées. Cependant, il n’est pas facile de dire si ces changements valent la mise à niveau ou non.

Caractéristiques principales du OnePlus Nord N30 5G

Comme le OnePlus Nord N20 5G, le Nord N30 5G est fourni avec le SoC Snapdragon 695. Il s’agit d’un chipset de milieu de gamme qui peut offrir des performances globales fluides lorsque vous utilisez des applications moins gourmandes en ressources.

Cependant, le successeur est fourni avec plus de RAM que son prédécesseur. Vous trouverez 8 Go de RAM LPDDR4X sur le nouveau téléphone. En comparaison, le Nord N20 est fourni avec 6 Go de RAM. Avec cette quantité accrue de RAM, le multitâche sur le OnePlus Nord N30 devrait être un jeu d’enfant.

Mais l’aspect stockage reste le même. Le OnePlus Nord N30 5G dispose de 128 Go de stockage UFS 2.2. Cependant, la bonne nouvelle est que OnePlus a conservé la fente pour carte microSD sur le nouveau téléphone. Avec lui, vous pouvez étendre le stockage total jusqu’à 1 To. Cette quantité de stockage facilitera la conservation d’un grand nombre de photos et de fichiers sur le téléphone.

En termes de logiciel, le OnePlus Nord N30 a fait ses débuts avec OxygenOS 13.1, qui fonctionne sur Android 13. C’est un excellent skin sur Android et devrait vous offrir une expérience globale fluide. Mais la mauvaise nouvelle est que le téléphone ne recevra qu’une seule mise à jour Android majeure. Cela indique que l’appareil fonctionnera au maximum sur Android 14.

Écran et caméras

Les parties où le OnePlus Nord N30 commence à se différencier du N20 sont l’écran et les caméras. Le nouveau téléphone arbore un panneau FullHD + de 6,72 pouces, qui fonctionne à 120 Hz. C’est un écran LCD plus grand que le N20 5G. Le N20 5G était fourni avec un écran de 6,43 pouces fonctionnant à 60 Hz.

Grâce à un taux de rafraîchissement plus élevé, l’écran du Nord N30 rendra les choses moins saccadées et offrira une expérience fluide dans toute l’interface utilisateur. OnePlus a également modifié la disposition de l’écran. Contrairement au Nord N20, le trou de perforation du N30 5G est au milieu.

Sur cette note, l’avant de l’appareil dispose d’un jeu de tir selfie 16MP. Et à l’arrière, le Nord N30 5G dispose d’un capteur 108MP, qui est le principal point fort de la configuration de la caméra. En comparaison, le Nord N20 est venu avec un jeu de tir 64MP.

OnePlus a associé le capteur 108MP à une fonction de zoom sans perte 3x, ce qui devrait améliorer les performances de la photographie. En ce qui concerne les caméras secondaires, le téléphone dispose de capteurs macro et de profondeur 2MP.

Batterie et autres fonctionnalités du Nord N30 5G

Une batterie de 5000 mAh alimente les composants internes du OnePlus Nord N30 5G. Cependant, le taux de charge dépendra de la déclinaison que vous obtenez. Pour la version nord-américaine, la vitesse de charge est plafonnée à 50W. D’autre part, l’autre version peut charger à 67 W, ce qui est un pas en avant par rapport au Nord N20.

Les autres points forts du OnePlus Nord N30 5G incluent des haut-parleurs stéréo, une socket casque 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales latéral et USB-C. Désormais, si toutes ces caractéristiques du nouvel appareil vous semblent familières, il convient de mentionner que le téléphone est la version renommée du OnePlus Nord CE 3 Lite. Cet appareil a été dévoilé en avril de cette année. Cependant, c’était un appareil exclusif à la Chine; le Nord N30 est une version mondiale.

