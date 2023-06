Comment télécharger et installer macOS 14 Sonoma sur votre Mac

Le nouveau macOS Sonoma d’Apple vient d’être annoncé et il a en effet une tonne de fonctionnalités intéressantes à utiliser. Les fonctionnalités fournies avec macOS Sonoma sont plutôt bonnes. Tout d’abord, vous pouvez désormais ajouter facilement des widgets à votre bureau et ne pas être distrait par eux lorsque vous utilisez des applications en plein écran. Ensuite, vous avez le nouveau remplissage automatique et la correction automatique améliorés et plus intelligents. Cela vous aide non seulement à taper rapidement, mais également à vous assurer que vous tapez sans faire de fautes de grammaire.

Chaque fois qu’un nouveau système d’exploitation est révélé, les gens veulent toujours l’essayer et avoir un bon aperçu de ce qu’Apple a préparé avec le nouveau macOS. Comme toujours après l’événement WWDC, Apple annonce la version bêta du développeur pour macOS. Si vous souhaitez essayer le nouveau macOS Sonoma sur votre Mac, lisez la suite pour savoir comment télécharger la version bêta du développeur macOS 14 Sonoma.

Comment obtenir macOS Sonoma sur votre Mac

Avant de parler des étapes, il est préférable de connaître les appareils macOS officiellement pris en charge pour installer macOS Sonoma. Voici une liste des appareils pris en charge.

iMac Pro : 2017 et plus récent

iMac : 2019 et plus récent

Mac Mini : 2018 et plus récent

Mac Pro 2019 et plus récent

Mac Studio : 2022 et plus récent

MacBook Air 2018 et plus récent

MacBook Pro 2018 et plus récent

Pour l’instant, la version bêta du développeur n’est disponible que pour macOS Sonoma. La version bêta publique de macOS Sonoma sera publiée en juillet. À ce moment-là, toute personne disposant d’un appareil macOS pris en charge peut accéder à macOS Sonoma. Pour l’instant, vous devez être inscrit au programme bêta pour développeurs d’Apple pour accéder à macOS Sonoma.

Téléchargez et installez la version bêta du développeur macOS Sonoma

La première solution consiste à vous inscrire au programme bêta Apple Developer qui vous permet d’installer macOS Sonoma sur votre Mac. Suivez ces étapes.

Allumez votre appareil macOS et lancez le navigateur Web Safari. Maintenant, dirigez-vous vers le Programme bêta pour les développeurs Apple site Internet. Assurez-vous de vous connecter avec votre compte développeur Apple. Cliquez sur l’option Téléchargements dans la barre de navigation. Maintenant, ouvrez l’application Paramètres système sur votre Mac. Cliquez sur l’option Général et Mises à jour logicielles. Une fois la page actualisée, vous pouvez voir une option de mises à jour bêta. Clique dessus.

Ici, vous pouvez sélectionner macOS Sonoma Developer Beta. Une fois que vous avez sélectionné la version bêta du développeur, actualisez la page. Vous devriez maintenant voir la mise à jour vers macOS 14 Sonoma disponible sur votre appareil, prête à être téléchargée et installée. Cela ne fonctionnera que si vous vous êtes acheté un compte développeur Apple payant. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à la version bêta du développeur de macOS 14 Sonoma.

Si vous ne souhaitez pas payer pour le compte développeur, vous pouvez simplement attendre juillet, puis accéder à la version bêta publique gratuite. Mais si vous êtes déjà inscrit avec votre compte de développeur actif, suivez ces étapes.

Ceci conclut le guide sur la façon de télécharger et d’installer le tout nouveau macOS 14 Sonoma sur votre appareil macOS pris en charge. Pour l’instant, la version bêta du développeur est uniquement disponible. D’ici juillet, le grand public pourra accéder et installer macOS 14 Sonoma.

