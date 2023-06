Apple Vision Pro : « J’ai vu le futur »

La réalité virtuelle et augmentée sommeille depuis des années. Ils existent, mais une technologie manque de bonnes applications, l’autre des terminaux adaptés. Apple ose maintenant combiner les deux dans le nouveau casque Vision Pro – et ça a l’air vraiment bien !

À première vue, le Vision Pro ressemble à des lunettes VR normales. Cependant, plusieurs caméras à l’intérieur et à l’extérieur garantissent que les porteurs de lunettes peuvent percevoir l’environnement en tant que tel. Les autres personnes qui interagissent avec le porteur voient le champ de vision sur un écran externe.

L’Apple Vision Pro peut permettre à d’autres personnes dans la même pièce de voir le porteur. Ensuite, il semble moins isolé. (Image : Apple)

À l’intérieur, les écrans haute résolution sont destinés à garantir que les porteurs de Vision Pro perçoivent non seulement le monde qui les entoure le plus naturellement possible, mais perçoivent également les applications telles que la vidéoconférence, les jeux, le streaming de séries ou les programmes graphiques et bureautiques comme différents écrans qui apparaissent comme si dans l’espace apparaissent flashé.

L’expérience Apple Vision Pro : voici à quoi elle peut ressembler. (Image : Apple)

Spatial Audio est destiné à fournir un son spatial 3D. Le lidar et d’autres capteurs scanneront la zone. Deux processeurs sont à l’œuvre à l’intérieur : un processeur M2, qui est également utilisé dans les MacBook, est destiné à fournir la puissance de calcul, et un processeur R1 nouvellement développé pour lire les données des nombreuses caméras et capteurs. Vraiment un vrai ordinateur à porter, donc. Il devrait également être possible d’interagir avec d’autres porteurs de Vision Pro, comme aller au cinéma ensemble.

Apple Vision Pro : Beaucoup de technologie sous le capot. (Image : Apple)

Contrôler le Vision Pro ? Avec le pouce et l’index !

Mais peut-être le plus intéressant : les commandes. Apple se passe d’un périphérique d’entrée externe. Toute personne utilisant le Vision Pro sélectionne les éléments de menu par contact visuel et les sélectionne ainsi en tapotant le pouce et l’index ensemble. Il ressemble à un contrôle tout aussi innovant et intuitif que le multi-touch du premier iPhone. Une molette de défilement inspirée de la couronne numérique de l’Apple Watch facilite le zoom avant et arrière.

Il y a des commandes sur le casque lui-même, comme une couronne numérique… (Image : Apple) …ou un bouton d’instantané. (Image : Apple) Vous devriez principalement pouvoir contrôler le Vision Pro avec vos yeux et vos doigts. (Image : Apple)

Les premières applications présentées par Apple vont de la modélisation 3D aux vidéos « expérimentées » en direct de l’application Photos à la visioconférence, aux logiciels d’apprentissage 3D, au montage vidéo et, oui – même aux films 3D comme Avatar : The Way of Water. Dans l’ensemble, les démos présentées par Apple lors du discours d’ouverture de la WWDC 2023 sont impressionnantes :

Le casque ou – comme le dit Apple lui-même – le « premier ordinateur spatial au monde » n’a pas non plus l’air trop encombrant. Il a l’air rond, doux et fait d’un matériau câlin.

Apple Vision Pro (Image : Apple)

Mais attention : ce qu’Apple n’a pas intégré directement dans les lunettes avec toute la technologie moderne, c’est une batterie. En attendant, vous le mettez dans la poche de votre pantalon et le connectez magnétiquement au Vision Pro à l’aide d’un câble avec Magsafe :

Une batterie n’est pas incluse dans les lunettes elles-mêmes, vous l’ancrez via Magsafe. (Image : Apple)

Apple a également créé un nouveau système d’exploitation à cet effet : visionOS est destiné à permettre aux développeurs d’importer plus facilement leurs applications macOS ou iOS sur la Vision Pro.

Apple Vision Pro : est-ce le futur ?

« J’ai vu le futur », m’a écrit un ami et fan d’Apple de longue date après la présentation. Et en ce qui concerne l’assombrissement automatique des yeux du porteur : « Il a aussi un peu de Black Mirror ». La série de science-fiction dystopique éclaire davantage les dérives négatives du supposé progrès technique.

Peut aussi faire de la 3D : Apple Vision Pro (Image : Apple)

Mais ici, je le vois positivement : ce qu’Apple montre dans le Vision Pro pourrait être la première combinaison réussie de réalité virtuelle et de réalité augmentée. De plus : non seulement cela pourrait enfin aider les deux technologies à réaliser la percée que nous attendons depuis des années. Cela pourrait également faciliter une sorte de renaissance de la technologie 3D. Si tout fonctionne aussi bien qu’Apple l’a montré dans son propre discours d’ouverture, comme on s’y attendrait en fait, le groupe technologique le ferait.

Écrans haute résolution à l’intérieur (Image : Apple)

Des prix? Disponibilité? Apple a annoncé que le lancement sur le marché américain aura lieu au début de 2024, avec un prix de détail commençant à 3 499 $. D’autres pays – dont probablement l’Allemagne – devraient suivre dans le courant de 2024. Je ne m’attends pas à des prix inférieurs à 3 999 euros.

Beaucoup d’argent pour l’avenir de – oui, de quoi en fait ? Informatique à domicile, home cinéma, bureau à domicile ? Un mélange de tout en quelque sorte et bien plus encore. Le gimmick AR/VR ouvrira de tout nouveaux mondes et espaces – dans le vrai sens du terme. Je suis sûr que certaines personnes y consacreront leurs économies – et que nous verrons de nombreux appareils similaires d’autres fabricants dans l’année à venir.

Je pourrais même imaginer le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, claquer la langue ce soir. Son entreprise s’est récemment entièrement consacrée au sujet de la réalité virtuelle (« Metaverse »), mais jusqu’à présent, personne n’a partagé son enthousiasme pour cela. Presque personne n’achèterait des lunettes AR/VR rien que pour ça. Mais si, dans l’autre sens, vous vouliez quand même en acheter un : pourquoi ne pas passer par le Metaverse ?

Peut-être qu’il me manque encore (!) la volonté irrépressible ou disons : l’application qui tue pour absolument l’avoir. Mais c’est ce que j’ai ressenti avec le premier iPhone, jusqu’à ce que j’en ai un dans la main. J’aimerais vraiment essayer le Vision Pro. Et toi?

