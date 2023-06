Apple présente le MacBook Air 15 pouces comme l’ordinateur portable 15 pouces « le plus fin au monde »

Apple a enfin sorti le très attendu MacBook Air 15 pouces lors de la Conférence mondiale des développeurs 2023 (WWDC). Le nouvel ordinateur portable est similaire à la version 13 pouces mais avec un écran plus grand. C’est la première fois qu’Apple sort un MacBook non professionnel avec un écran de cette taille.

Lancement du Apple MacBook Air 15 pouces en tant qu’ »ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde »

Le nouveau MacBook Air 15 pouces a un design similaire à d’autres ordinateurs portables Apple récents. C’est-à-dire que vous obtenez un corps carré et un monocoque en métal fabriqué à partir d’aluminium recyclé. Il mesure 11,5 mm d’épaisseur, ce qui, selon Apple, en fait l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde. Il ne pèse que 3,3 livres, il est donc incroyablement portable.

L’écran est un écran Liquid Retina de 15,3 pouces avec 500 nits de luminosité et prenant en charge 1 milliard de couleurs. Cela permet une expérience de visionnage époustouflante, que vous regardiez un film, retouchez des photos ou travailliez sur un projet. Avec sa taille de 15 pouces, le nouveau MacBook Air offre un juste milieu entre les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’Apple. C’est un excellent choix pour les utilisateurs qui souhaitent un écran plus grand que le MacBook Air 13 pouces, mais qui n’ont pas besoin de la puissance du MacBook Pro 16 pouces.

Le nouveau MacBook Air est fourni avec une variété de ports et d’options de connectivité. Il dispose d’un port de charge MagSafe pour une charge rapide et sécurisée, de deux ports Thunderbolt pour connecter des appareils externes et d’une socket casque 3,5 mm pour écouter de la musique ou de l’audio. De plus, il permet aux utilisateurs de connecter un écran externe jusqu’à 6K. Le MacBook Air est disponible en quatre superbes finitions : minuit, starlight, gris sidéral et argent.

Puce M2

Le nouveau MacBook Air 15 pouces d’Apple utilise la même puce M2 que le MacBook Air 13 pouces. Ce dernier a été le premier ordinateur portable à intégrer la puce Apple Silicon de deuxième génération. Conçue pour une efficacité énergétique, la puce M2 utilise une architecture de mémoire unifiée. Il est construit sur un nœud de 5 nm de deuxième génération et compte 20 milliards de transistors.

La puce M2 possède huit cœurs de processeur, dont quatre cœurs de performance nouveaux et améliorés et quatre cœurs d’efficacité nouveaux et améliorés. Il est également associé à un GPU de nouvelle génération, qui compte désormais jusqu’à 10 cœurs. Cela donne à la puce M2 une amélioration significative des performances par rapport à la puce M1 de la génération précédente. Le processeur peut être configuré avec jusqu’à 24 Go de mémoire.

Par rapport au M1, la puce M2 est 18% plus rapide en CPU et 35% plus rapide en GPU. Apple affirme que la puce peut mieux gérer les vidéos 4K et 8K que la puce M1 d’origine en raison des nouveaux médias et des moteurs vidéo ProRes.

De plus, il est jusqu’à deux fois plus rapide que le PC portable 15 pouces le plus vendu avec un processeur Core i7. Il offre également jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Configuration audio

Le nouveau MacBook Air 15 pouces est doté d’un système audio à six haut-parleurs qui offre un son riche et immersif. Les deux tweeters et les deux woofers à annulation de force produisent deux fois la profondeur des basses du modèle précédent, tandis que Spatial Audio avec Dolby Atmos crée une expérience de son surround qui rend la musique et les films plus réels. Une matrice de trois micros capture un son clair pour les appels vidéo, de sorte que vous ayez toujours le meilleur son.

Mac OS

Le nouvel ordinateur portable sera préinstallé avec MacOS Sonoma, la dernière version du système d’exploitation d’Apple. MacOS Sonoma offre une connectivité universelle pour tous les produits Apple, ce qui facilite le travail en toute transparence sur tous les appareils. Le nouveau système d’exploitation comprend également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, telles que des widgets, de superbes nouveaux économiseurs d’écran, le mode jeu et un tout nouveau navigateur Safari.

Prix ​​et disponibilité du Apple MacBook Air 15 pouces

Le nouveau MacBook Air 15 pouces d’Apple sera disponible la semaine prochaine, à partir de 1 299 $. Le plus petit MacBook Air 13 pouces avec puce M2 a également été mis à jour et commence désormais à 1 099 $.

