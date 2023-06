Cinq choses à faire si vous voulez vraiment ouvrir un compte Instagram pour vos enfants

Les plateformes peuvent être un avant-poste pour les arnaques, comme une vitrine pour des défis dangereux, pourtant elles font partie de l’écosystème social des adolescents. Pour se déplacer en toute sécurité, Meta a publié un ensemble d’outils pour les enfants et les parents.

Les enfants courent sur les réseaux sociaux, les parents marchent péniblement. En revanche, ils sont nés avec Instagram et TikTok, ils savent se déplacer sur ce terrain, et ils ne peuvent pas s’en passer. Ils sont devenus un milieu social où les nouvelles générations se montrent, se connaissent et se racontent, mais il y a aussi le revers de la médaille. Les médias sociaux peuvent être un avant-poste pour les escroqueries, une vitrine pour des défis dangereux, un réservoir pour puiser dans du matériel pédopornographique. Une enquête de l’Australian eSafety Commission a montré que 50% du matériel présent dans les hubs pédophiles en ligne provient des réseaux sociaux. C’est pourquoi il est nécessaire de se déplacer avec prudence, en augmentant les enjeux pour permettre aux enfants d’ouvrir Instagram ou Facebook en toute sécurité.

Pour aider les parents, Meta a proposé quelques lignes directrices pour protéger les jeunes des risques : « Nous voulons nous assurer que les adolescents vivent une expérience positive et sûre, c’est pourquoi nous avons développé plus de 30 outils pour les guider vers une utilisation consciente de la plateforme, tels que Faites une pause, les mots cachés, la possibilité de masquer le nombre de likes et la vérification de l’âge », a déclaré la société. Pour porter l’initiative au grand public, ils ont créé le projet MammadiMeta, un moyen de sensibiliser les adolescents et les parents aux risques et opportunités des réseaux sociaux.

Gérez votre temps sur les réseaux sociaux

Le mode Ne pas déranger est l’une des précautions de base à prendre pour décider quand il est temps d’utiliser les réseaux sociaux et quand non. En effet, les plateformes représentent souvent une distraction qui affecte la productivité scolaire (et pas seulement) des plus jeunes. En activant la fonctionnalité (Meta a expliqué qu’elle sera bientôt disponible en Italie), les notifications seront désactivées afin de ne pas avoir de distractions supplémentaires, toute personne qui tentera de contacter l’utilisateur recevra un message automatique en DM. Comme l’explique l’entreprise : « Les adolescents peuvent utiliser le mode Ne pas déranger pour se concentrer pendant les études, les heures d’école ou le soir avant de se coucher. » On peut également utiliser l’option Gestion du temps, pour fixer des limites quotidiennes et vérifier le temps passé sur Instagram ou à faire

des pauses régulières avec Faites une pause.

Bloquer les comptes ou commentaires indésirables

Un autre aspect fondamental sur les réseaux sociaux est de pouvoir lever des barrières. Parmi les fonctionnalités qui vous permettent de le faire, il y a le contrôle des messages qui vous permet de limiter les personnes pouvant démarrer une conversation en DM ou ajouter des discussions de groupe. De plus, grâce à la gestion des commentaires, vous pouvez également bloquer certains comptes en choisissant qui peut commenter sous les publications publiées, ou même désactiver complètement la possibilité d’écrire sous certaines photos ou vidéos publiées sur votre profil. Avec l’option Restrictions, cependant, le compte sélectionné continuera à commenter mais ses interactions ne seront pas visibles pour les autres. Il est également possible avec Bloquer et couper le son de masquer non seulement les commentaires mais aussi les comptes des personnes avec lesquelles vous ne souhaitez pas avoir de contact, ou tout double compte qu’elles auraient pu créer.

Ne vous laissez pas séduire par les likes

Parmi les chimères des réseaux sociaux il y a à la fois le narcissisme pompé par les likes et l’insécurité de ceux qui ne se sentent pas appréciés car ils accumulent peu d’interactions sous les posts. Les cœurs sont devenus un paramètre pour évaluer la qualité d’une personne créant ainsi une distorsion de la réalité où seul ce qui est viral a de la valeur. Pour sortir de cette impasse et se détacher des dynamiques malsaines qui affectent la perception des jeunes, la Gestion du nombre de likes a été activée. De cette façon, il est possible de masquer le nombre de likes sous vos propres messages et aussi ceux des autres. Comme l’explique Meta, « une façon de donner de l’importance à ce que vous partagez et non au nombre de likes obtenus ».

Filtrer le contenu préjudiciable

Comme on le dit souvent, les plateformes se transforment en vitrines d’horreurs. Des défis aux contenus d’automutilation, qui, à une époque complexe comme l’adolescence, peuvent susciter l’émulation ou même simplement bouleverser ceux qui sont confrontés à des contenus violents ou offensants. Pour filtrer le contenu dangereux, Meta a activé la fonction Sensitive Content Control, pour gérer ce qui est affiché dans Explorer, Rechercher, Reels et les recommandations de flux. Lors de l’inscription, il est important d’activer les paramètres les plus restrictifs pour bloquer les contenus sensibles. Non seulement cela, en plus des filtres par défaut, pour personnaliser les blocs, il y a aussi l’option de vérification du contenu suggéré pour masquer les vidéos ou les photos que vous ne voulez pas voir et la fonction Mots cachés, pour créer une liste de termes, phrases et emoji pour filtrer, l’application les bloquera également dans les commentaires et les messages privés. Vous pouvez également signaler des publications ou des commentaires inconfortables sur votre compte afin qu’ils soient examinés par nos équipes de modération pour voir si le contenu en question enfreint les directives Meta.

Outils de supervision pour les parents

La communication ouverte est toujours la meilleure solution, pour vivre l’expérience sociale ensemble, vous pouvez utiliser les outils de supervision que Meta met à votre disposition. « Nous voulons que les parents, les éducateurs et les adolescents aient la possibilité de découvrir ensemble les médias sociaux. C’est pourquoi nous avons introduit des outils de supervision. Ces outils sont conçus pour encourager les conversations hors ligne sur les habitudes des jeunes en ligne », a expliqué Meta.

Par exemple, vous pouvez voir combien de temps ils passent sur les réseaux sociaux, définir des limites quotidiennes ou des pauses programmées. Vous pouvez également recevoir des notifications sur les rapports que le garçon souhaite partager et sur les comptes qu’il souhaite bloquer. Les parents ou tuteurs peuvent alors activer les mises à jour sur les comptes qu’ils suivent, sur ceux qui suivent leurs enfants et consulter les paramètres du compte pour recevoir des notifications en cas de modification.

