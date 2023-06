La stimulation électrique dans le cerveau améliore les performances de la mémoire chez les patients épileptiques

En contexte : L’épilepsie est un trouble neurologique causé par une décharge électrique anormale et inutile dans les neurones. La condition peut avoir des effets graves sur l’activité cérébrale et la fonction de mémoire, mais les scientifiques proposent maintenant de « zapper » le cerveau avec encore plus d’électricité (quoique contrôlée) pour restaurer sa fonctionnalité mnémonique normale.

Des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles et de l’Université de Tel Aviv ont mis au point une nouvelle méthode pour stimuler l’activité mnémonique appropriée dans le cerveau des personnes atteintes d’épilepsie sévère. L’étude a impliqué un petit groupe de patients épileptiques, mais les scientifiques sont optimistes quant au fait que la nouvelle approche pourrait également traiter d’autres problèmes.

La méthode conçue par le Dr Itzhak Fried, professeur de neurochirurgie à l’Université de Californie, et ses collègues consiste à fournir un peu de stimulation électrique dans deux zones différentes du cerveau. L’objectif était de synchroniser l’activité de l’hippocampe et du cortex préfrontal pour renforcer la consolidation de la mémoire dans le cerveau.

Les patients ont reçu des électrodes dans leur cerveau afin que les chercheurs puissent à la fois évaluer et modifier leurs rythmes cérébraux. L’étude soutient des décennies de recherche sur les animaux sur l’importance du rythme et de la synchronie dans le cerveau pour former des souvenirs à long terme, expliquent les chercheurs, avec une stimulation électrique fournie pendant le sommeil non paradoxal lorsque le cerveau est théoriquement occupé à créer de nouvelles synapses pour renforcer de nouvelles souvenirs.

Les patients ont été impliqués dans un test de mémoire « animal de compagnie de célébrité », dans lequel on leur a montré une série d’images qui correspondaient à une célébrité avec un animal spécifique avant de dormir. Plus tard dans la matinée, ils devaient se rappeler quel animal accompagnait telle ou telle célébrité. Pendant le sommeil, les neurones se déclenchent selon des schémas rythmiques ; lorsque deux zones du cerveau synchronisent leurs schémas de tir, selon la théorie, elles sont capables de communiquer.

L’hippocampe et le cortex préfrontal sont capables de se synchroniser pendant les phases de sommeil non paradoxal, ce qui aide apparemment le cerveau à transformer des expériences quotidiennes et transitoires en souvenirs qui pourraient durer des semaines, des années ou peut-être toute une vie.

Les chercheurs ont mesuré l’activité dans une zone du cerveau (l’hippocampe), puis ont stimulé une autre zone (le cortex préfrontal). Les patients dont le cerveau a été stimulé ont connu une meilleure synchronisation des deux zones cérébrales. Après le réveil, ils ont également obtenu de meilleurs résultats au test des animaux de compagnie célèbres – avec des améliorations allant de 10% à 20%, et jusqu’à 80% dans certains cas.

L’étude soutient l’idée que la stimulation électrique pourrait aider à restaurer une meilleure fonction mnémotechnique chez les personnes atteintes de déficiences cérébrales graves, tandis que le « zapping » électrique externe n’apporterait probablement aucun avantage aux cerveaux normaux. L’idée d’une meilleure synchronisation pourrait également aider avec des conditions cérébrales autres que l’épilepsie, disent les chercheurs, car les rythmes cérébraux ne sont pas spécifiques à la formation de la mémoire. Ils pourraient également jouer un rôle important pour d’autres fonctions cérébrales de base telles que la régulation de l’humeur et des émotions.

