Le StanbyMe Go de LG est un écran tactile portable de 27 pouces rangé dans une mallette

Dans une mallette : LG a introduit un écran portable conçu pour le divertissement en déplacement. Ce n’est pas si différent d’un écran portable traditionnel… sauf qu’il est expédié dans une mallette à coque rigide. L’unité peut être utilisée en mode paysage, portrait ou tablette et offre jusqu’à trois heures d’autonomie sur une seule charge en fonction de l’utilisation.

Le LG StanbyMe Go (modèle 27LX5QKNA) est un écran tactile portable de 27 pouces (résolution de 1 920 x 1 080, taux de rafraîchissement de 60 Hz, LED) qui est rangé dans une mallette d’aspect ordinaire. L’écran est sur un bras réglable et lorsque le couvercle de la mallette est ouvert, il peut être soulevé et tourné dans la position de visualisation souhaitée avec des réglages de hauteur et d’angle.

Un système de haut-parleurs à quatre canaux est conçu pour une puissance maximale de 20 watts. Il exécute le propre système d’exploitation webOS de LG et est expédié avec une télécommande pour les applications qui ne prennent pas en charge le toucher. Dolby Vision et Dolby Atmos sont également pris en charge.

LG considère le StanbyMe Go comme un appareil multi-usage. En plus de simplement regarder le contenu des services de streaming, il peut être utilisé pour jouer à des jeux en déplacement. L’écran tactile peut même être posé à plat et utilisé pour jouer à des jeux de société via des applications.

Les caractéristiques de LG indiquent les dimensions du Go à 670 mm x 433 mm x 119 mm (26,38 pouces x 17,05 pouces x 4,69 pouces) lorsqu’il est fermé et jusqu’à 729 mm (28,7 pouces) de hauteur lorsqu’il est ouvert avec l’écran en mode portrait. Le paquet pèse 12,7 kg (28 livres) – plus lourd que je ne l’aurais imaginé, mais la batterie joue probablement un rôle important dans l’équation. L’unité porte une certification de durabilité MIL-STD-810H.

Cela semble être une bonne idée en théorie, bien que je ne sois pas certain que ce serait plus qu’une nouveauté que vous utiliseriez quelques fois puis que vous oublieriez complètement. Qu’en penses-tu?

Le LG StanbyMe Go sera mis en vente le 7 juin à partir de 1,17 million de wons, soit environ 900 dollars.

