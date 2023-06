Les cartes RTX 4060 Ti / 4070 sur le thème du chat avec des histoires bizarres sont une chose maintenant

WTF ? ! On dit que la majeure partie d’Internet est composée de deux choses : les chats et la pornographie. Et bien qu’une carte graphique sur le thème de Pornhub semble intéressante, elle n’aurait probablement pas le même attrait qu’une carte féline. C’est là qu’interviennent les cartes de la série Meow RTX 4000 de Colorfire.

Les Meow RTX 4070 et RTX 4060 Ti de Colorfire, une sous-marque de Colorful, sont disponibles dans une couleur blanche qui a fière allure dans les étuis assortis, avec un ventilateur orange au milieu. Mais le nom provient de son thème de chat.

Il y a quelques têtes de chat assez grosses sur deux des pales du ventilateur, mais à moins que vous n’utilisiez un support vertical et que les ventilateurs ne tournent pas, il est peu probable que vous en voyiez beaucoup.

Les cartes ont également quelques pattes de chat à côté du nom Colorful et une à l’arrière, donc ça ne crie pas exactement cat lady, ce qui est probablement une bonne chose.

Fait intéressant, mais très bizarre, Colorfire a créé toute une histoire sur le chat mascotte portant des lunettes et une veste de la marque Meow. Ces félins se sont apparemment faufilés à bord de la sonde spatiale d’une civilisation avancée, avec des chiens, où l’un d’eux a touché un pistolet d’évolution, comme les chats ont l’habitude de le faire, transformant accidentellement les animaux en créatures intelligentes.

Une fois que la sonde a atterri sur une planète stérile lointaine, toute une société de chats et de chiens a été établie, où ils ont finalement atteint les mêmes progrès que les humains du 21e siècle. Il y a aussi quelque chose à propos d’un chef de chat qui aspire à la terre et à ses descendants qui rentrent chez eux. On ne sait pas ce qui est arrivé aux chiens.

Au-delà de ce qui est sans aucun doute l’histoire d’accompagnement la plus longue et la plus étrange pour une carte graphique, ils utilisent tous les deux des fréquences de référence, ont trois ventilateurs et des connecteurs d’alimentation à 8 broches. Ils sont au prix de 4 799 CNY (674 $) et 3 199 CNY (449 $), bien que Omgpu.com note que les clients peuvent utiliser des remises pour faire baisser les prix à 4 409 (619 $) et 3 049 (429 $).

Même si vous aimez tellement les chats que c’est légèrement préoccupant, la RTX 4060 Ti 8 Go est une carte que vous devriez éviter – lisez notre test ici. Le RTX 4070, cependant, est une bien meilleure offre et un GPU que nous aimons ; il vient d’entrer dans l’enquête Steam en tant que deuxième meilleur interprète du mois. Notez également que les prix de Colorful sont plus élevés que le PDSF, mais c’est probablement le prix que nous payons pour les chats.

