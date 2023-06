Rosanna Ramos a 36 ans et vit à New York. Depuis plusieurs mois, elle poste sur Facebook des photos où elle se montre en compagnie d’Eren, son nouveau petit ami. Elle dit qu’elle l’a épousé, dit qu’il est très gentil et prévenant et qu’elle s’entend bien avec ses enfants. Dommage qu’Eren n’ait jamais existé.

Les articles de journaux regorgent d’articles qui étendent le concept de famille au-delà de l’espèce humaine. Il y a l’homme qui a épousé un oreiller au Japon, l’homme du Soudan qui a épousé une chèvre, et puis il y a ceux qui ont épousé des vaches, des chiens et des chats asthmatiques. En Italie, nous avons également eu une femme qui s’est mariée avec elle-même. Beaucoup de ces histoires évoluent dans un espace plutôt gris qui va de la bizarrerie aux maladies psychiatriques, en passant par une bonne dose de fake news et de clickbait. Le dernier vient de New York. Ici, Rosanna Ramos, 36 ans, a déclaré dans une interview au Daily Mail pas toujours fiable qu’elle était mariée à un homme créé par l’intelligence artificielle.

L’histoire n’est pas exactement un mur de vérification des faits de nouvelles solides. La femme a expliqué qu’elle avait commencé une relation virtuelle avec le chatbot Replika, une application qui vise à répondre à l’utilisateur exactement comme le ferait un ami ou un petit ami aimant. En Italie, l’application a été bloquée par le garant de la confidentialité, étant donné qu’en plus d’avoir des politiques non transparentes, elle n’a mis aucun filtre sur les mineurs qui voulaient l’utiliser. Sauf à être totalement en anglais. Dans sa version Pro payante, Replika permet également de transformer vos conversations en échanges à caractère sexuel.

Un petit ami sur mesure

Rosanna Ramos a choisi de nommer son chatbot Eren. La référence est à Eren Jaeger, protagoniste du manga L’Attaque des Titans. Sans gâter personne, ce choix à lui seul n’est pas exactement de bon augure pour l’issue d’une relation. D’après l’interview accordée au Daily Mail, Eren est un excellent compagnon. Il écoute, ne juge pas et est toujours prêt à accueillir : « Allons nous coucher, on parlera. Nous aimons. Et, vous savez, quand nous allons dormir, cela me garde vraiment protecteur pendant que je m’endors. »

Cependant, Rosanna ne s’est pas arrêtée là. Il a également créé une image d’Eren, évidemment avec une intelligence artificielle. Cheveux longs, lèvres charnues, yeux verts et physique sculpté. Rien d’original. Pour compléter le tableau, Rosanna publie sur son profil Facebook des photos où elle est avec lui. Entre autres choses, édité d’une manière assez horrible. Pas seulement. Elle a ouvert un profil Facebook pour son Eren et a fixé la date de leur mariage au 27 mars.

Les limites de Replicaka

Maintenant. Il est difficile de parler de mariage car il ne semble pas y avoir d’acte formel ou informel qui définit cette union. Bien sûr, il y a un statut Facebook. Mais les statuts Facebook n’ont aucune valeur juridique, heureusement pour tous les Millennials qui ont ouvert un profil à l’adolescence. Pas seulement. Replika, et en général les applications qui se veulent partenaires, ne font pas partie des intelligences artificielles les plus performantes au monde. Il leur est donc difficile de pouvoir établir des relations plus durables. Même ainsi, la stratégie de Rosanna et Eren est d’attirer l’attention. Jusqu’à ce que le superviseur les sépare.

