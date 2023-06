L’Apple Store est en baisse devant le MacBook Air 15 pouces, le casque Apple XR et bien d’autres attendus à la WWDC

L’Apple Store est en panne – comme le veut la tradition – avant les annonces de matériel et de logiciels Apple à venir plus tard dans la journée dans le cadre de la WWDC 2023.

Nous nous attendons à ce que plusieurs nouveaux Mac soient annoncés, dont un MacBook Air M2 15 pouces et peut-être une mise à jour M2 Apple Silicon du Mac Studio et une mise à jour du statut du mystérieux Mac Pro. Mais la grande annonce matérielle de la journée est le dévoilement final du casque Apple XR (réalité virtuelle et augmentée) tant attendu et très répandu.

Le casque Apple devrait être doté d’une technologie de pointe, avec des écrans OLED haute résolution (un par œil), plus d’une douzaine de caméras et de capteurs pour le suivi des mains et des yeux, et être alimenté par une puce M2 Apple Silicon. Toute cette technologie a cependant un prix, avec des estimations de l’ordre de 3 000 $.

Alors que nous pensons que les systèmes d’exploitation qu’il exécute seront appelés « xrOS », le nom commercial du casque lui-même reste un mystère ; Apple a déposé des marques pour « Reality Pro », « Reality One », « XR » et plus encore.

Le casque sera annoncé pour la première fois aujourd’hui, mais ne devrait pas être disponible à l’achat avant la fin de l’année, ou peut-être au début de 2024. Nous devrions cependant avoir quelques premières impressions pratiques du produit, avec Apple construisant un spécial zone de démonstration pour la presse à l’intérieur du campus Apple Park.

Les mises à jour matérielles Mac seront probablement expédiées au cours du mois prochain et pourraient éventuellement être mises en vente aujourd’hui. Cela inclut le lancement d’un MacBook Air 15 pouces, avec des spécifications internes similaires à celles du MacBook Air 13 pouces M2, à l’exception de l’écran beaucoup plus grand. Des variantes M2 Max et M2 Ultra du Mac Studio ont également fait l’objet de rumeurs. Le sort du Mac Pro reste également incertain, plus d’un an après que le vice-président d’Apple, John Ternus, a déclaré que « c’était pour un autre jour ».

L’autre objectif du discours d’ouverture de la WWDC sera le logiciel ; Apple dévoilera les prochaines versions de ses plates-formes, notamment iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 et tvOS 17. Les nouvelles fonctionnalités pour iPhone incluent des mises à jour de Dynamic Island et un affichage permanent, une nouvelle application de journalisation, une refonte de l’application Wallet et plus. Apple Watch devrait subir une refonte importante du système d’exploitation avec watchOS 10 comprenant une refonte majeure de la conception du système d’exploitation, y compris des applications repensées et une expérience d’écran d’accueil plus centrée sur les widgets.

Ceux-ci seront tous disponibles aujourd’hui en tant que bêtas de développeur, avec une date de sortie publique à l’automne.

L’Apple Store ne s’arrête pas pour des raisons techniques ; tout est marketing. Et Apple a beaucoup à faire cette fois-ci. Avec autant d’annonces sur le pont, nous envisageons facilement un discours d’ouverture de deux heures aujourd’hui. L’émission commence à 10 h 00, heure du Pacifique – restez à l’écoute de Netcost-security.fr pour une couverture complète de toutes les annonces.

