Une équipe de la NASA qui étudie l’UAP appelle à des données de meilleure qualité

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’été dernier, la NASA a annoncé qu’elle rassemblait une équipe indépendante pour étudier les UAP, ou phénomènes aériens non identifiés (auparavant appelés ovnis, mais maintenant appelés phénomènes anormaux non identifiés). L’agence spatiale a tenu la première réunion publique impliquant l’équipe mandatée cette semaine avant que leur rapport n’arrive cet été, et c’était un spectacle de chiens et de poneys dès le départ.

Nicola Fox, administrateur associé pour la science à la NASA, a déclaré que l’étude avait été commandée pour créer une roadmap sur la façon d’utiliser les outils scientifiques pour évaluer et catégoriser la nature des PAN à l’avenir. Cette roadmap, a ajouté Fox, aidera le gouvernement à obtenir des données utilisables pour expliquer la nature des futurs UAP.

« La nature de la science est de mieux comprendre l’inconnu et pour ce faire, nos scientifiques ont besoin de données », a déclaré Fox.

Pas n’importe quelles données, attention, mais des données de haute qualité. Daniel Evans, administrateur associé adjoint adjoint pour la recherche scientifique à la NASA, a déclaré que l’objectif de l’équipe n’est pas de revenir en arrière et de regarder des images granuleuses d’UAP. Vraisemblablement, on voudrait étudier les données de la plus haute qualité disponibles capturées à l’aide de l’équipement le plus sophistiqué qui soit.

De telles données existent, mais il y a un problème : elles sont classifiées.

Fox a déclaré que les observations UAP elles-mêmes ne sont pas classifiées, mais que les plates-formes de capteurs utilisées pour capturer les données le sont. Imaginez si un avion de chasse prenait une photo de la Statue de la Liberté. Cette image serait classée – non pas à cause du sujet mais à cause du système de caméra utilisé pour la capturer. En bref, le gouvernement souhaite que ses capacités de collecte de données restent un mystère pour les autres pays.

En tant que tel, l’équipe de la NASA n’analyse que des données non classifiées provenant d’entités gouvernementales civiles, des données commerciales et des « données provenant d’autres sources ». S’ils excluent intentionnellement les meilleures preuves, pourquoi même s’en soucier ?

Tout cela s’est produit dans les 15 premières minutes de la réunion de quatre heures.

David Spergel, président de l’équipe de la NASA qui étudie l’UAP, a déclaré qu’après l’étape préliminaire de collecte de données, ils ont appris que les efforts actuels de collecte de données ne sont pas systématiques et fragmentés entre diverses agences. De plus, les données sont souvent collectées à l’aide d’instruments non calibrés pour la collecte de données scientifiques.

Spergel a également évoqué la stigmatisation associée au phénomène et le fait que cela conduit probablement à de nombreux incidents non signalés. La NASA veut aider à éliminer la stigmatisation, a-t-il dit, ce qui pourrait conduire à la collecte de données de meilleure qualité.

Malheureusement, ceux qui espèrent une preuve irréfutable devront attendre un peu plus longtemps. « L’origine des UAP reste incertaine », a déclaré Spergel.

On pourrait passer toute une vie à traverser le terrier du lapin UAP et à peine rayer la surface. Il y a eu beaucoup de mouvement sur le sujet ces derniers temps, laissant croire à certains que nous en sommes aux premiers stades de la divulgation publique.

À la fin de l’année dernière, le président Biden a promulgué la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) de 2023, qui comprenait un amendement offrant une protection aux lanceurs d’alerte qui fournissent des informations sur « toute activité ou programme d’un département ou d’une agence du gouvernement fédéral ou d’un entrepreneur d’un tel département ou organisme lié à des phénomènes anormaux non identifiés, y compris en ce qui concerne la récupération de matériaux, l’analyse de matériaux, l’ingénierie inverse, la recherche et le développement, la détection et le suivi, les tests de développement ou opérationnels, ainsi que les protections et l’application de la sécurité. »

Compte tenu de l’immensité incompréhensible de l’espace, il semble hautement improbable que nous soyons seuls dans l’univers. Les théories auxquelles souscrire ne manquent pas, y compris la croyance que les extraterrestres visitent la Terre depuis longtemps et que le gouvernement en sait bien plus sur le sujet que ce que nous avons été amenés à croire.

