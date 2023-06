Street Fighter 6 : les dernières mises à jour et informations de sortie

Avec Street Fighter 6 qui approche à grands pas, nous avons rassemblé toutes les connaissances dont vous avez besoin pour bien démarrer votre carrière de combattant de rue. Le jeu obtient une note de 5/5 pour sa quantité de contenu et son accessibilité améliorée dans le genre de jeu de combat difficile. Si vous n’avez pas encore précommandé le jeu, consultez notre guide pratique pour connaître les meilleurs prix, y compris l’édition collector de Mad Gear Box.

Le préchargement de Street Fighter 6 est actuellement disponible pour les versions numériques. Accédez simplement à la bibliothèque de votre plate-forme et sélectionnez l’option de préchargement. Les précommandes physiques nécessiteront une installation et un patch du premier jour avant de pouvoir jouer.

Ce que l’on sait de Street Fighter 6

Ce jeu très attendu sera lancé simultanément dans le monde entier le 2 juin. Cela s’applique aux copies numériques achetées sur des systèmes compatibles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC). Si les utilisateurs de Xbox qui ont précommandé numériquement le jeu ne peuvent pas attendre, ils peuvent changer leur emplacement en Nouvelle-Zélande et commencer à jouer à 13h00 BST / 8h00 EDT / 5h00 TDP le 1er juin.

La taille du fichier de Street Fighter 6 varie. Le jeu est disponible en trois téléchargements distincts, dont le premier inclut le mode Battle Hub. Selon la page Steam, le jeu nécessite 60 Go d’espace de stockage, tandis que la page Xbox Store suggère environ 41,73 Go. La taille complète du fichier sur la PS5 est de 52,95 Go, avec Fighting Ground occupant 4,26 Go et World Tour 18,17 Go, laissant 30,52 Go pour le reste du jeu.

Malgré les informations contraires, Street Fighter 6 ne bénéficiera pas d’un accès anticipé au lancement. Les éditions Deluxe et Ultimate auront des incitations supplémentaires, mais pas un accès anticipé au jeu complet. Il est recommandé d’installer votre copie précommandée à l’avance.

Street Fighter 6 approche de sa sortie très attendue, offrant une abondance de contenu et une accessibilité améliorée dans le genre des jeux de combat, avec une option de préchargement pour les éditions numériques, une sortie mondiale simultanée à 00h00 le 2 juin et des tailles de fichiers variables, tandis qu’un La démo permet aux joueurs de découvrir le nouveau système d’avatar et de transférer des avatars personnalisés dans le jeu complet.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine