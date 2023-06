xrOS pour le casque Reality Pro d’Apple : applications, fonctionnalités et plus encore

Lors de la WWDC la semaine prochaine, Apple devrait annoncer son casque très attendu avec des fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Parallèlement au matériel réel du casque dit « Reality Pro », Apple annoncera également la plate-forme logicielle sous-jacente du produit. Ce logiciel s’appellerait xrOS, et il marque la première nouvelle plate-forme logicielle majeure d’Apple depuis qu’il a dévoilé watchOS pour l’Apple Watch.

xrOS inclura un certain nombre de fonctionnalités révolutionnaires pour le casque Reality Pro, telles que la consommation multimédia immersive, l’intégration macOS, etc.

Que indique xrOS ?

Selon Bloomberg, Apple a initialement qualifié le logiciel de son casque Reality Pro de realityOS. À la fin de l’année dernière, cependant, il a renommé le nom en xrOS alors qu’il se rapprochait de la sortie publique.

On pense que xrOS indique « réalité étendue », ce qui correspond aux objectifs d’Apple selon lesquels le casque ne coupe pas complètement les gens du monde extérieur. Le casque Reality Pro lui-même, par exemple, aurait des caméras orientées vers l’extérieur pour permettre aux utilisateurs de voir autour d’eux.

Apple a enregistré différentes marques pour xrOS dans le monde entier dans la perspective de l’annonce du casque Reality Pro. Il y a encore une chance que l’entreprise opte pour quelque chose comme « realityOS », mais dans l’état actuel des choses, tous les signes indiquent que xrOS est le choix final de l’entreprise.

Fonctionnalités xrOS

xrOS sera la façon dont les utilisateurs et les développeurs du casque Reality Pro interagissent avec l’appareil. Semblable à la façon dont iOS alimente l’iPhone et macOS alimente le Mac, xrOS est ce qui alimentera le casque Reality Pro tant attendu d’Apple. xrOS recevra des mises à jour logicielles avec de nouvelles fonctionnalités et modifications, offrira un App Store pour les développeurs tiers, et plus encore.

Apple a en tête un certain nombre de fonctionnalités différentes pour la première version du casque Reality Pro et du logiciel xrOS. Bloomberg, par exemple, a signalé que les plans d’Apple sont vastes et incluent des choses comme les jeux, regarder des sports, consommer des émissions de télévision et des films, la forme physique et la méditation, et plus encore.

L’une des plus grandes questions est de savoir comment nous allons interagir exactement avec xrOS et le casque Reality Pro. Apple se concentrera sur la saisie vocale via Siri, ainsi que sur la prise en charge de l’interface à l’aide d’un iPhone, iPad ou Mac à proximité. En fait, l’utilisation de Siri aurait été un point de discorde au sein d’Apple. Selon un rapport, l’équipe travaillant sur le casque Reality Pro d’Apple serait devenue tellement frustrée par Siri qu’elle a envisagé de « construire des méthodes alternatives » pour contrôler le casque avec la technologie vocale.

Les applications iPad feront également partie de la stratégie d’Apple visant à augmenter le nombre d’applications disponibles via xrOS. Apple prévoit de permettre aux utilisateurs du casque Reality Pro d’accéder aux applications iPad existantes via l’interface xrOS. Cela indique que les utilisateurs pourront accéder à leurs applications iPad préférées via le casque Reality Pro, même si le développeur n’a pas spécifiquement adapté l’application pour qu’elle fonctionne en réalité virtuelle.

Pour les utilisateurs de Mac, xrOS serait en mesure de s’interfacer avec macOS de sorte que le casque Reality Pro puisse servir d’écran pour votre Mac. Cela permettra aux utilisateurs de voir l’affichage de leur Mac en réalité virtuelle et de s’interfacer avec lui à l’aide de leur trackpad traditionnel ou de leur souris et clavier.

Selon The Information, xrOS inclura également la possibilité pour quiconque de créer une soi-disant «application» AR à l’aide de Siri sans avoir à tout faire à partir de zéro. Ceci est similaire aux fonctionnalités déjà offertes par les casques de Meta. Les casques Quest, par exemple, ont une application appelée Horizon Worlds qui permet aux utilisateurs de créer des environnements 3D sans codage.

La communication via FaceTime sera un aspect central de la version initiale de xrOS, selon Bloomberg. Apple aurait développé une nouvelle version de FaceTime pour le casque qui « rendra de manière réaliste le visage et le corps entier d’un utilisateur en réalité virtuelle ».

Le casque d’Apple permettra aux utilisateurs de basculer entre les modes AR et VR, ce qui sera également un aspect clé du logiciel xrOS. En mode VR, l’expérience xrOS sera totalement immersive. Cependant, lors de l’utilisation de la bascule de style Digital Crown sur le casque Reality Pro lui-même, xrOS passera progressivement en mode AR pour permettre aux utilisateurs de voir l’environnement réel qui les entoure.

Les autres fonctionnalités supposées pour xrOS incluent :

Caractéristiques de santé et de bien-être

Jeux

Livres et contes immersifs

Versions VR des applications pour Safari, Photos, Mail, Messages, App Store, Apple TV, etc.

Vidéo et audio immersifs, y compris Dolby Atmos et plus

Bloomberg : une fonctionnalité conçue pour que les utilisateurs de Reality Pro aient l’impression de regarder un film sur un écran dédié dans un autre monde, tel qu’un « désert ou un espace extra-atmosphérique ».

Prise en charge des fonctionnalités de productivité telles que Keynote, Pages et Numbers

L’avenir de xrOS

Au WWDC le mois prochain, Apple organisera une variété de sessions et de laboratoires différents pour que les développeurs en apprennent davantage sur xrOS. Cela comprendra des éléments tels que le développement d’applications pour le casque, l’apprentissage de la manière d’importer des applications d’autres plates-formes sur le casque, les meilleures pratiques de conception pour une expérience de réalité virtuelle, etc.

L’élément clé à garder à l’esprit lorsque Apple dévoilera xrOS le mois prochain est qu’il ne s’agit que de la première version. En interne, Apple serait bien conscient qu’il a dû faire des compromis pour sortir cette version initiale du casque et du logiciel Reality Pro. Attendez-vous à ce que l’entreprise modifie rapidement l’expérience, d’autant plus qu’elle commence à recevoir des commentaires du grand public.

xrOS sera annoncé à la WWDC le 5 juin, aux côtés du casque Reality Pro lui-même et des mises à jour des plates-formes logicielles existantes telles que iOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10, etc.

