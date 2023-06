Xiaomi dévoile le très attendu Redmi 12

Dans un geste surprenant, Xiaomi a discrètement dévoilé le smartphone qui pourrait devenir l’un des smartphones les plus vendus de 2023. La société a présenté le dernier ajout à sa série très populaire, le Redmi 12, qui devrait poursuivre la tradition de vendre des millions d’unités dans le monde chaque année.

Le Redmi 12 arrive en tant que successeur du Redmi 10 de l’année dernière et vise à se positionner comme le smartphone le plus abordable parmi la nouvelle génération d’appareils Redmi. Cependant, il ne lésine pas sur les fonctionnalités intéressantes.

Redmi 12 : un smartphone économique avec des caractéristiques impressionnantes pour 2023

Le Redmi 12 est disponible sur le site portugais de Xiaomi. Destiné au segment d’entrée de gamme, le Redmi 12 arbore un design rappelant la famille Redmi Note 12. Doté d’une construction en plastique avec une finition mate élégante. Il est disponible en trois options de couleur : bleu, blanc et noir.

Le smartphone dispose d’un écran LCD de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+. La caméra frontale, un objectif de 8 mégapixels pour des selfies époustouflants. Il est discrètement niché dans un petit trou en haut de l’écran.

Notamment, le système de caméra principal du Redmi 12 comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels équipé d’un objectif ultra grand angle et un capteur macro de 2 mégapixels.

Le processeur MediaTek Helio G88 alimente le Redmi 12. C’est une puce basée sur des générations plus anciennes mais toujours construite sur un processus de 6 nanomètres. Il comprend huit cœurs, dont deux cœurs Cortex-A75 cadencés à 2 GHz et six cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz.

L’appareil offre deux options de configuration. 4 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Quel que soit le choix, les utilisateurs peuvent profiter d’une batterie robuste de 5000 mAh complétée par un système de charge de 18 W. Fonctionnant sous Android 12, le smartphone est fourni avec la dernière version de l’interface utilisateur personnalisée de Xiaomi, MIUI 14.

Actuellement, le Redmi 12 n’est sorti que sur le marché portugais. Mais nous nous attendons à ce qu’il soit disponible dans d’autres régions du monde dans un proche avenir.

Au prix de 209,99 euros (environ 226 dollars), le Redmi 12 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage offre une option intéressante. De plus, il y aura une version haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mais son prix reste pour le moment inconnu.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine