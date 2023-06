L’iPad mini reste le meilleur pour les personnes qui veulent une tablette portable

La gamme d’iPad s’est considérablement développée ces dernières années. Si vous allez dans un Apple Store (ou ouvrez simplement le site Web d’Apple) maintenant, vous trouverez six modèles différents disponibles, allant de l’iPad d’entrée de gamme de 9e génération au coûteux iPad Pro 12,9 pouces. J’ai deux iPads : le dernier iPad Pro 11 pouces M2 et l’iPad mini 6. Et plus j’utilise les deux modèles, plus je suis sûr que l’iPad mini est mon préféré – voici pourquoi.

Une véritable expérience iPad

Lorsque le premier iPad a été introduit par Steve Jobs, il n’a jamais été présenté comme un remplacement pour un ordinateur. Au lieu de cela, il a été positionné comme un appareil de consommation multimédia plus confortable à utiliser qu’un smartphone ou un ordinateur portable pour les mêmes tâches. Et pendant des années, Apple a suivi cette approche avec l’iPad.

En 2012, c’était la première fois que la société annonçait non pas un mais deux nouveaux iPad. Et contrairement à l’iPad 4, l’iPad mini était une alternative encore plus compacte à l’iPad ordinaire. Alors que l’iPad 4 n’était pas exactement énorme avec son écran de 9,7 pouces, l’iPad mini était encore plus petit et facile à tenir d’une seule main.

Et c’est ainsi qu’Apple a toujours promu l’iPad mini : un iPad qui fait tout ce que fait le grand modèle mais en plus petit. C’est parfait pour des situations spécifiques comme lire un livre ou jouer à des jeux en utilisant uniquement vos mains. Au fil du temps, les iPad sont devenus plus grands et ont acquis de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du clavier et de la souris, mais l’iPad mini est toujours là pour ceux qui veulent juste qu’un iPad fasse des choses sur iPad.

Du mini au Pro

Quand Apple a annoncé l’iPad mini 6 repensé en 2021, j’en ai immédiatement voulu un. J’avais un iPad Air 3 à l’époque, mais il me manquait souvent d’avoir un iPad plus petit et plus léger que je pouvais tenir dans mes mains pour lire ou regarder des vidéos assis sur mon canapé ou allongé dans mon lit. L’iPad Air avec le clavier intelligent était un peu maladroit pour cela.

Et même si je pense que le logiciel de l’iPad mini a besoin d’être peaufiné, j’aime vraiment l’utiliser dans ma vie de tous les jours. Lire un article ou consulter mes réseaux sociaux est beaucoup plus agréable sur l’iPad mini que sur mon iPhone ou mon MacBook, et il est beaucoup plus facile à tenir que les grands iPad.

Mais ensuite, iPadOS 16 est arrivé, apportant un tas de fonctionnalités exclusives aux iPads M1. Et même si je préfère travailler depuis mon MacBook, j’ai dû essayer des choses comme Stage Manager. J’ai donc acheté le dernier iPad Pro M2 juste après son annonce l’année dernière. Et puis, j’ai commencé à réaliser à quel point je préférais mon iPad mini pour la plupart des tâches que j’effectue avec un iPad.

Tenir un iPad 11 pouces pour lire un article ou un livre n’est pas franchement confortable. Mes mains se fatiguent assez vite. Jouer à des jeux avec des commandes à écran tactile n’est pas non plus vraiment facile lorsque vous tenez un grand écran. En fin de compte, il semble que l’iPad Pro soit conçu pour être utilisé avec le Magic Keyboard dans la plupart des scénarios. Sans cela, ce n’est qu’un iPad maladroit.

Un iPad mini pro ?

Vous vous souvenez quand Apple a annoncé un iPad Pro de 9,7 pouces ? Je voulais quelque chose de similaire mais pour l’iPad mini. Mon collègue de Netcost-security.fr, Zac Hall, a récemment écrit à quel point une version plus premium de l’iPad mini serait cool pour les utilisateurs qui souhaitent disposer de toutes les meilleures fonctionnalités dans ce design (form factor) plus petit. Et je ne pourrais pas être plus d’accord.

Après avoir utilisé l’iPad Pro, il y a quelques choses que j’aurais aimé que le mini ait. Ceux-ci incluent Face ID, l’écran ProMotion et une puce légèrement plus rapide. (L’A15 n’est pas mauvais, mais il a besoin de plus de RAM et devient obsolète pour un iPad qui coûte 499 $.) La prise en charge de l’Apple Pencil Hover serait également un ajout intéressant.

J’aimerais aussi avoir un iPad mini capable d’exécuter Stage Manager lorsqu’il est connecté à un clavier, une souris et un écran externe.

Mais le fait est que l’iPad mini est souvent ignoré par Apple. Depuis l’introduction de l’iPad mini 6 en 2021, rien n’indique que la société travaille sur un nouvel iPad mini qui sortira bientôt. Et pour les fans d’iPad mini qui souhaitent disposer du meilleur matériel disponible, c’est une triste nouvelle.

La meilleure tablette portable

Pour conclure, bien que je ne dispose pas du matériel le plus récent, je pense toujours que l’iPad mini est la meilleure tablette que vous puissiez obtenir si vous avez l’intention de l’utiliser comme tablette. Il est petit et léger, mais dispose d’un bon écran, d’appareils photo raisonnables, d’un support Apple Pencil 2, de haut-parleurs stéréo et d’une autonomie d’une journée. Et j’espère vraiment voir bientôt un nouvel iPad mini.

Et toi? Quel est votre iPad préféré ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

